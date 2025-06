Death Stranding 2: Darum solltet ihr den Titel an eurem Geburtstag spielen

Das am 26. Juni erschienene „Death Stranding 2: On the Beach“ ist, wie der Erstling aus 2019, wieder vollgepackt mit Easter Eggs und seltsamen Referenzen. Diese wurden von Hideo Kojima höchstpersönlich zum Spiel hinzugefügt. Denn wie er in einem Interview verriet, wussten seine Mitarbeiter nicht, was der Entwickler von ihnen wollte, als er ihnen von seinen Ideen erzählte.

Schon in dem ersten „Death Stranding“ bekamen die Spieler eine kleine Szene zu ihrem Geburtstag zu sehen, samt Kuchen in Sams Privatzimmer. In „Death Stranding 2“ hat sich Kojima noch einmal übertroffen und überbringt den Spielern seine Geburtstagswünsche auf ziemlich schräge Weise.

Vorsicht Spoiler! Lest nicht weiter, wenn ihr die Geburtstagsszene lieber selbst entdecken wollt!

Die ganze Crew wünscht Happy Birthday

Die Szene zum Geburtstag wird in „Death Stranding 2“ abgespielt, sobald die Spieler ein wenig weiter in der Story fortgeschritten sind und Zugang zur DHV Magellan haben. Kehrt Sam von seiner Reise auf das Schiff zurück, ist die Brücke verdunkelt. Allerdings lassen sich die Schemen der anderen Crewmitglieder ausmachen, die sich hinter den Sitzen verstecken.

Sam geht weiter die Treppen hinauf, als plötzlich Dollman erscheint und „Alles Gute zum Geburtstag, Kumpel“ ruft. Daraufhin gehen die Lichter im Cockpit an und der Rest der Crew der DHV Magellan springt mit Konfetti-Kanonen aus dem Versteck hervor. Alle sprechen ihre Geburtstagswünsche aus, einschließlich Sam, der sich ebenfalls zur Kamera dreht.

Heartman bringt eine Geburtstagstorte, die aber von Charlie auf den Boden geworfen wird. Damit ist die Party jedoch noch lange nicht vorbei, denn der Schurke Higgs taucht mit einer Pizza auf, um den Tag zu retten. Higgs und die Crew der DHV Magellan stimmen dann auch noch ein Geburtstagsständchen an. Higgs und Sam pusten die Kerzen auf der Pizza aus, bevor Sam sie in die Kamera schlägt.

Kojima gratuliert gerne

Schon in „Death Stranding“ bekamen die Spieler eine kleine Szene zu ihrem Geburtstag zu sehen. Allerdings fiel diese weit weniger skurril aus als in dem Nachfolger. Im ersten Spiel gratulierte Cliff Unger den Nutzern noch mit einem Blumenstrauß in der Hand.

Zuletzt berichteten einige Spieler von „Death Stranding 2“ jedoch über Überhitzungsprobleme ihrer PlayStation 5. Dies soll den Kartenbildschirm des Spiels betreffen. Wird das Spiel pausiert und die Karte aufgerufen, soll der Lüfter der Konsole hörbar aufdrehen. Danach folgt eine Warnmeldung zur Überhitzung des Geräts. Das Problem soll sowohl die normale PS5, die PS5 Slim als auch die PS5 Pro betreffen.

