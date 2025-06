Death Stranding 2: Spieler berichten über überhitzende PS5 – wie verbreitet ist das Problem?

Mit „Death Stranding 2“ veröffentlichten Hideo Kojima und das Team von Kojima Productions vor wenigen Tagen den offiziellen Nachfolger des Open-World-Abenteuers aus dem Jahr 2019.

Während sich der Großteil der Spieler mit der technischen Umsetzung zufrieden zeigt und insbesondere die beeindruckende Grafik sowie die kurzen Ladezeiten lobt, scheint „Death Stranding 2“ unter einem Fehler zu leiden, der bei vereinzelten Spielern zu überhitzenden Konsolen führt.

Wie viele Spieler im Detail betroffen sind, bleibt abzuwarten. Allerdings zeichnet sich ab, dass im Prinzip ausschließlich Nutzer mit einer PS5 oder PS5 Slim von den überhitzten Konsolen berichten. Zudem geben die Betroffen an, dass sich das Problem grob eingrenzen lässt.

Map-Bildschirm sorgt offenbar für Probleme

Demnach bereitet „Death Stranding 2“ den betroffenen Nutzern im eigentlichen Spiel keine Probleme. Sobald sie jedoch das Spiel pausieren und den Kartenbildschirm aufrufen, dreht der Lüfter der PS5 beziehungsweise der PS5 Slim stark auf – gefolgt von einer Warnmeldung, dass die Konsole überhitzt.

Ein Spieler merkt an, dass der Lüfter auch auf der PS5 Pro hörbar hochdreht, sobald der Kartenbildschirm geöffnet wird. Eine Warnung vor einer drohenden Überhitzung erscheint auf der PS5 Pro jedoch nicht.

„Es ist seltsam, denn alles andere läuft selbst während langer Spielsitzungen einwandfrei. Aber in dem Moment, in dem ich die Karte aufrufe und beginne, eine Route zu planen, dreht der Lüfter plötzlich völlig durch und ich bekomme eine Warnung wegen Überhitzung. Ich habe die Konsole erst vor Kurzem gereinigt, und sie steht an einem gut belüfteten Platz. Die Luftzirkulation sollte also kein Problem sein“, beschreibt ein Spieler die Situation.

Wie dieser erklärt, schaffte auch der kürzlich veröffentlichte Patch 1.04 keine Abhilfe.

Führt eine unbegrenzte Framerate zur Überhitzung?

Während sich die Entwickler bislang nicht zu dem Problem geäußert haben, haben Spieler eine mögliche Erklärung. „Höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass die Framerate im Kartenbildschirm nicht begrenzt ist. Die FPS steigen also so hoch wie möglich, was den Lüfter aktiviert – denn mehr FPS bedeutet mehr Last, mehr Stromverbrauch und dadurch mehr Hitze“, schrieb ein Spieler.

„Unabhängig davon sollte das aber nicht passieren. Deine PS5 scheint mit der Wärme nicht so gut klarzukommen, wie sie sollte.“

Ein anderer ergänzte, dass ein ähnliches Problem auch bei „Horizon: Zero Dawn“ auf der PS4 auftrat. Die Gemeinsamkeit zwischen dem ersten Abenteuer von Aloy und „Death Stranding 2“: In beiden Fällen setzten die Entwickler auf Guerrilla Games’ Decima-Engine – was laut dem Spieler den Verdacht nahelegt, dass die Engine selbst für das Problem mitverantwortlich sein könnte.

Abschließend sei angemerkt, dass es sich bei den Warnmeldungen über überhitzende PS5-Konsolen offenbar nicht um ein weit verbreitetes Problem handelt. Zum Zeitpunkt dieser Meldung bewegen sich die Beschwerden der Spieler nämlich in einem überschaubaren Rahmen.

„Death Stranding 2“ ist exklusiv für die PS5 erhältlich.

