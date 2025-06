Demon Slayer: Der brachiale Trailer zum ersten Infinity Castle-Anime-Kinofilm ist endlich da!

Lange mussten sich Fans des brutalen Fantasy-Abenteuers „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ gedulden, doch nun biegt einer der erfolgreichsten Anime-Hits der letzten Jahre auf die Zielgeraden ein! Nach dem Finale der 4. Staffel der Anime-Serie steht nun das große Finale in Form der epischen „Infinity Castle“-Filmtrilogie bevor. Der offizielle brachiale Trailer zum kommenden Anime-Kinofilm stimmt euch nun auf den Anfang vom Ende von Tanjiros Reise ein.

Das etwas mehr als anderthalb Minuten lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Darüber hinaus haben die Verantwortlichen ein brandneues Key Visual veröffentlicht, das wir ebenfalls unten im Artikel eingebaut haben. Das neue Bild zeigt den Teufel Akaza, mit dem unser Held Tanjiro bekanntlich noch eine sehr persönliche Rechnung offen hat.

Die finale Phase von Demon Slayer beginnt

„Demon Slayer: Infinity Castle“ adaptiert den gleichnamigen Handlungsstrang der beliebten Manga-Vorlage. Genauer handelt es sich hierbei um den elften Handlungsstrang des Fantasy-Abenteuers und die erste Hälfte des abschließenden „Final Battle“-Arcs. Da die finale Konfrontation mit Oberbösewicht Muzan und seinen mächtigsten Teufeln unmittelbar bevorsteht, sind die Einsätze für unsere Hauptfiguren diesmal höher als jemals zuvor.

Des Weiteren dürfen sich Fans natürlich auf allerlei krachende Kämpfe freuen. Hierzu zählen auch Duelle, denen Anhänger des Anime-Hits bereits seit geraumer Zeit entgegenfiebern. Wie sehr die Community dem ersten „Infinity Castle“-Kinofilm entgegenfiebert, zeigen auch die Aufrufzahlen des Trailers. Dieser wurde innerhalb der ersten 24 Stunden seit Veröffentlichung bereits mehr als 40 Millionen Mal aufgerufen, wie die Kollegen von Anime Corner berichten.

Die drei kommenden Anime-Kinofilme entstehen, wie schon zuvor die 4 Staffeln der gefeierten TV-Serie sowie der erste Kinofilm des Franchise, im renommierten Studio ufotable („Fate/stay night: Unlimited Blade Works“). Haruo Sotozaki („Tales of Zestiria the X Prologue: The Age of Chaos“) bekleidet den Posten des Regisseurs, während sein Kollege Akira Matsushima („Tales of Zestiria: Dawn of the Shepherd“) die Charakterdesigns verantwortet.

Am 18. Juli 2025 startet „Demon Slayer: Infinity Castle“ in den japanischen Kinos. In Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz feiert der Anime-Film indes am 18. September 2025 seine Premiere. Das actionreiche Fantasy-Abenteuer werdet ihr euch sowohl im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln als auch mit deutscher Sprachausgabe anschauen können. Crunchyroll und Sony Pictures bringen den Film gemeinsam ins Kino.

Demon Slayer: Infinity Castle – Main Trailer

Demon Slayer: Infinity Castle – Key Visual

Wie gefällt euch der Trailer zum Anime-Kinofilm „Demon Slayer: Infinity Castle“?

