Hytale: Rettet der Stardew-Valley-Entwickler das gecancelte Spiel?

In dieser Woche gab es schlechte Nachrichten für die Fans von „Hytale“: Nach rund zehn Jahren Arbeit wurde die Entwicklung der „Minecraft“-Alternative eingestellt. 2020 erwarb das „League of Legends“-Studio Riot Games die Rechte an „Hytale“ und seinem Entwickler Hypixel Studios, bevor beide nun abgesägt wurden.

Allerdings scheinen weder die Verantwortlichen noch die Fans von „Hytale“ die Hoffnung aufgegeben zu haben. Nun wurde Eric „ConcernedApe“ Barone, Schöpfer des Indie-Evergreens „Stardew Valley“, gefragt, ob er den Titel retten würde.

Entwickler bekundet leichtes Interesse

Der Content Creator „Myne“ teilte kürzlich einen Screenshot eines Discord-Gesprächs. Darin wurde der „Stardew Valley“-Entwickler Barone gefragt, ob er Geld investieren würde, um Hytale vor dem Untergang zu retten. Scheinbar wäre „ConcernedApe“ nicht abgeneigt, müsste jedoch zuvor mehr über die Entwicklung wissen.

„Möglicherweise“, schrieb Eric Barone in dem Austausch. „Aber ich müsste mehr darüber erfahren, wie der Plan aussieht, warum es zunächst gescheitert ist (hinter den Kulissen) und so weiter.“

Neben Barone scheint auch der ursprüngliche Gründer der Hypixel Studios daran interessiert, „Hytale“ zu retten. Simon Collins-Laflamme war zum Zeitpunkt der Einstellung des Spiels nicht mehr Teil des Teams. Über seinen Twitter-Account schlug der Entwickler kürzlich jedoch scherzend einen Rückkauf der Marke über 25 Millionen US-Dollar von Riot Games vor. „Kein Kickstarter, nur rohe Leidenschaft, hoher Druck und hohe Risikobereitschaft“, so Collins-Laflamme.

Barone hat derzeit selbst viel zu tun

Eric „ConcernedApe“ Barone ist vor allem für „Stardew Valley“ bekannt, darüber hinaus jedoch auch aktiv in zahlreichen Gaming-Communitys unterwegs. Derzeit arbeitet der Solo-Entwickler an seinem zweiten Spiel „Haunted Chocolatier“, das jedoch noch ein ganzes Stück Arbeit erfordere.

Erst im letzten Dezember gab Barone ein Status-Update zu „Haunted Chocolatier“. So habe er die Entwicklung zugunsten von Update 1.6 für „Stardew Valley“ eine Weile ruhen lassen. Allerdings sei er bereit, sich nun wieder in die Arbeit für sein zweites Spiel zu stürzen. „Ja, es wird noch viel Arbeit sein“, schrieb Barone damals in einem Blogbeitrag. „Aber das ist okay, ich bin süchtig nach dem Grind.“

Quelle: Myne Twitter, GamesRadar, GameRant

Weitere Meldungen zu Hytale, Stardew Valley.

