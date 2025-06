PS Plus Essential im Juni 2025: Letzte Chance – Sichert euch die Spiele, ehe sie entfernt werden

PS Plus Essential im Juni 2025:

Am 1. Juli 2025 erhalten Abonnenten von PlayStation Plus Zugriff auf die Essential-Titel des neuen Monats. Da parallel dazu die Spiele aus dem Juni 2025 entfernt werden, solltet ihr euch diese - sofern noch nicht geschehen - so schnell wie möglich sichern.

In dieser Woche stellte Sony Interactive Entertainment die neuen Essential-Titel vor, mit denen Abonnenten von PlayStation Plus am kommenden Dienstag, den 1. Juli 2025 bedacht werden.

Wie gehabt erfolgt die Freischaltung gegen 11 Uhr am Vormittag. Parallel zur Freischaltung des Essential-Line-Ups für den Juli 2025 werden die „Gratis“-Spiele aus dem laufenden Monat aus dem Angebot entfernt. Solltet ihr euch diese noch nicht gesichert haben, solltet ihr dies schleunigst nachholen.

Einmal gesichert, könnt ihr die Titel immer wieder herunterladen und spielen – eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft natürlich vorausgesetzt. Zu den Spielen im Juni gehörte unter anderem das Horror-Abenteuer „Alone in the Dark“.

Nachfolgend die Übersicht über die Juni-Spiele von PS Plus Essential.

NBA 2K25 – PS5/PS4

Veröffentlicht im September 2024

Metascore: 79

User-Score: 5.1

Score im PS Store: 3.16

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Alone in the Dark – PS5

Veröffentlicht im März 2024

Metascore: 63

User-Score: 7.4

Score im PS Store:

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Bomb Rush Cyberfunk – PS5/PS4

Veröffentlicht im August 2023

Metascore: 75

User-Score: 8.6

Score im PS Store: 4.86

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Im vergangenen Monat erhielten PS-Plus-Abonnenten von Sony Interactive Entertainment zudem einen Bonus-Titel in Form von „Destiny 2: Die finale Form“. Auch dieser wird am Dienstag aus dem Essential-Angebot entfernt. Nach der Freischaltung der Essential-Spiele für Juli 2025 steht als Nächstes die Ankündigung der Premium- und Extra-Titel für den laufenden Monat an.

Die Enthüllung der entsprechenden Titel erfolgt am Mittwoch, den 9. Juli 2025. Freigeschaltet werden die Extra- und Premium-Spiele am darauffolgenden Dienstag – meist gegen 10 Uhr am Vormittag.

Genau wie bei den Essential-Titeln führt die Freischaltung der Extra- und Premium-Spiele dazu, das ausgewählte Titel aus dem Angebot weichen müssen. Dieses Mal trifft es unter anderem „Dying Light 2 Stay Human“ oder das Rollenspiel „Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion“.

Die komplette Liste aller Extra- und Premium-Titel, die Sony Interactive Entertainment im Juli 2025 entfernt, findet ihr hier.

