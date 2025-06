Resident Evil: Remake des Originals nicht in Arbeit – Fokus auf anderen Klassikern – Gerücht

Während Capcom mit „Resident Evil Requiem“ zu Beginn des Monats den neunten Hauptteil der erfolgreichen Survival-Horrorreihe enthüllt hat, konnten sich die Fans in den vergangenen Jahren auch über drei qualitativ hochwertige Neuauflage des zweiten, dritten und vierten Teils freuen.

Zudem hält sich seit längerer Zeit das Gerücht, dass Capcom an einem Remake des ersten Teils von 1996 arbeiten und passend zum 30-jährigen Jubiläum des Franchise im nächsten Jahr veröffentlichen soll. Doch einem bekannten Insider zufolge sei das nicht der Fall. Stattdessen konzentriert sich Capcom angeblich auf die Neuauflage von zwei anderen Klassikern.

Insider dementiert Remake von Resident Evil – zumindest vorerst

Bei dem besagten Insider handelt es sich um AestheticGamer aka Dusk Golem, dem wohl bekanntesten „Resident Evil“-Leaker überhaupt. Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) wurde er von einem Fan gefragt, ob er etwas über ein Remake von „Resident Evil“ wisse. Darauf entgegnete er: „Soweit ich weiß und zuletzt gehört habe, ist das im Moment nicht der Fall.“

Dafür stellt er jedoch klar, dass Capcom sich mit zwei anderen Spielen der Reihe beschäftigt: „Die nächsten Remakes der Hauptreihe, die erscheinen sollen, sind voraussichtlich Resident Evil Zero und Code Veronica.“ Gänzlich auszuschließen sei eine Neuauflage des Originals dem Insider zufolge aber nicht. Stattdessen müssten sich die Fans wohl nur etwas länger gedulden.

„Ich denke zwar, dass ein Remake von Resident Evil 1 irgendwann kommen wird, aber es ist nichts, was in den nächsten paar Jahren geplant ist. Soweit ich weiß, befindet es sich derzeit nicht in der Entwicklung“, so Dusk Golem weiter.

Gerüchte um weitere Neuauflagen

Das Gerücht um ein Remake des ersten „Resident Evil“, das angeblich als große Überraschung zum 30-jährigen Jubiläum geplant sei, tauchte erstmals im Mai letzten Jahres auf. Sogar eine anonyme E-Mail mit ersten Details zur Neuauflage machte die Runde, doch schon damals wies Dusk Golem die Spekulationen zurück und bezeichnete sie als Schwachsinn.

Stattdessen brachte er kurz darauf die Remakes von „Resident Evil Zero“ und „Resident Evil: Code Veronica“ ins Spiel und nannte sogar die angeblich verantwortlichen Entwicklerteams. Demnach soll K2 gemeinsam mit M-Two, die bereits 2020 das Remake von „Resident Evil 3“ entwickelten, an der Geschichte von Rebecca Chambers und Billy Coen arbeiten. Das Team Capcom Dev 1, das zum Großteil aus den Machern der Remakes von Teil 2 und 4 besteht, soll wiederum für Claire Redfields Abenteuer auf Rockfort Island zuständig sein.

Offiziell bestätigt wurde bislang aber keines der Gerüchte. Dass weitere Remakes erscheinen werden, gilt jedoch als sicher. Bereits im Dezember 2023 betonte Yasuhiro Anpo von Capcom: „Wir haben bisher drei Remakes veröffentlicht, und sie wurden alle sehr gut aufgenommen. Es erlaubt einem modernen Publikum, diese Spiele zu spielen, und als jemand, der diese älteren Spiele liebt, tue ich das gerne. Wir wollen weiterhin mehr machen.“

