Silent Hill: Jedes Jahr ein neues Spiel? Insider über Konamis Pläne

Nachdem 1999 das erste „Silent Hill“ veröffentlicht wurde, folgten in mehr oder wenigen regelmäßigen Abstände neue Spiele von Konamis einstiger Antwort auf Capcoms erfolgreich „Resident Evil“-Reihe. Doch nach dem 2012 veröffentlichten „Silent Hill: Downpour“ und dem PS Vita-Spin-off „Book of Memories“ wurde es ruhig um das Franchise.

Doch 2022 kündigte Konami eine Wiederbelebung der Marke an und präsentierte im Rahmen der ersten „Silent Hill Transmission“-Events das Remake von „Silent Hill 2“, „Silent Hill f“, „Silent Hill: Townfall“, die interaktiven Serie „Silent Hill: Ascension“ und den neuen Film „Return to Silent Hill“.

Während die Neuauflage des zweiten Teils im letzten Jahr veröffentlicht wurde, steht im kommenden September mit „Silent Hill f“ das erste neue Spiel seit 13 Jahren an. Und angeblich ist Konami daran interessiert, den jährlichen Release-Rhythmus auch zukünftig einzuhalten. Zumindest wenn es nach dem bekannten „Resident Evil“-Insider AestheticGamer aka Dusk Golem geht.

Konami plant jährliche Veröffentlichungen, um Silent Hill „ernsthaft wiederzubeleben“

Dem Leaker zufolge, der auch schon über das „Silent Hill 2“-Remake berichtete, noch bevor es offiziell angekündigt wurde, verfolgt Konami nach wie vor den Plan, das Survival-Horror-Franchise wieder zurück zu alter Stärke und großer Bekanntheit zu führen. In einem X-Beitrag erklärte er, dass Konami seit dem Comeback der Reihe geplant hat, „jährlich ein neues Spiel“ veröffentlichen zu wollen.

„Ich glaube, ich habe das schon vor Jahren gesagt, als das Comeback von Silent Hill noch nicht offiziell angekündigt war“, begann der Insider. „Der Plan war immer, die Serie nach ihrer Rückkehr fast jährlich fortzusetzen. Schon früh planten sie, in den nächsten Jahren jedes Jahr ein neues Spiel zu veröffentlichen, um das Franchise ernsthaft wiederzubeleben.“

Er ergänzte: „Was man auch immer über Konami sagen mag, ich denke, sie haben besser als viele andere Studios verstanden, die dem Erfolg von Resident Evil nacheifern wollten, dass der enorme Aufstieg von Resident Evil in den letzten Jahren auch auf einer Reihe von zeitnahen Veröffentlichungen hochwertiger Spiele beruht.“

„Es bleibt abzuwarten, ob sie das schaffen, aber man kann ihnen zumindest nicht vorwerfen, dass sie es nicht versuchen“, so Dusk Golem abschließend.

So geht es mit Silent Hill weiter

Mit „Silent Hill f“ wird der nächste Teil der Reihe am 25. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Das Spiel erzählt eine neue, eigenständige Geschichte, die nicht in den bisherigen Kanon der Serie eingebunden ist. So führt es die Spieler erstmals nicht in die titelgebende Stadt, sondern nach Japan. Dort schlüpfen sie in die Rolle der Schülerin Shimizu Hinako, deren Heimatort Ebisugaoka von einem mysteriösen Nebel heimgesucht wird und ihr Leben in einen Albtraum verwandelt.

Im nächsten Jahr könnte dann vermutlich „Silent Hill: Townfall“ erscheinen, für das Konami mit dem bekannten Indie-Publisher Annapurna Interactive zusammenarbeitet. Viele Details sind bislang noch nicht bekannt, allerdings soll es sich um ein Horror-Adventure mit einem starken Fokus auf die Geschichte handeln. Der erste Trailer legt zudem nahe, dass es in der Ego-Perspektive gespielt wird.

2027 könnte unter Umständen das Remake des ersten „Silent Hill“ erscheinen, das erst kürzlich im Rahmen von Konamis Press Start-Event angekündigt wurde. Abgesehen davon, dass sich erneut Bloober Team um die Entwicklung kümmert, gibt es bislang aber noch keine weiteren Informationen. „Silent Hill“-Schöpfer Keiichiro Toyama freut sich aber schon jetzt auf „mutige und kreative Lösungen“, die das Team für das in die Jahre gekommene Gameplay finden wird.

Film-Fans kommen hingegen im kommenden Januar auf ihre Kosten: „Return to Silent Hill“, der nächste und mittlerweile dritte Film, der auf Konamis Videospielreihe basiert, soll am 23. Januar 2026 in den Kinos starten – zumindest in den USA. Ein Termin für Deutschland steht noch nicht fest. Regie führt Christophe Gans, der auch schon die beiden ersten Adaptionen inszenierte.

