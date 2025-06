Sonic Adventure: Remakes geplant? Sega hat gute und schlechte Nachrichten für Fans

Mit „Sonic Adventure“ schaffte Segas blauer Igel 1998 den Sprung in die 3D-Ära, dem 2001 eine Fortsetzung folgte. In einem Interview sprach Takashi Iizuka, Chef des Sonic-Teams, nun über mögliche Remakes der actiongeladenen Jump & Runs - hatte jedoch keine guten Nachrichten parat. Dafür scheint es Hoffnung auf etwas anderes zu geben.

1998 veröffentlichte Sega mit „Sonic Adventure“ den ersten großen 3D-Auftritt des blauen Igels, der nicht nur als bedeutender Erfolg innerhalb des Franchise gilt, sondern auch als einer der wichtigsten Titel in der Geschichte der Dreamcast. 2001 folgte mit „Sonic Adventure 2“ eine Fortsetzung, doch im Anschluss wurde es ruhig um die Serie, die auch erstmals Open-World-Elemente in die Abenteuer von Sonic brachten.

Doch seit jeher wünschen sich die Fans einen neuen Teil oder aber Remakes der ersten Spiele. Dessen ist sich auch Sega bewusst. Aus diesem Grund äußerte sich jetzt auch Takashi Iizuka, seines Zeichens Chef des verantwortlichen Sonic-Teams, in einem aktuellen Interview zu diesem Thema. Wie er jedoch klarstellte, sollten sich die Fans nicht allzu große Hoffnung machen. Allerdings tätigte er auch eine positive Aussage.

Neuauflagen würden „so viel Zeit und Energie kosten, wie einen neuen Titel zu entwickeln“

Wie Iizuka im Gespräch mit Shack News erläuterte, sei zu viel Arbeit nötig, um Neuauflagen der „Sonic Adventure“-Spiele zu entwickeln, die den heutigen Ansprüchen gerecht werden. „Ich bin wirklich jedem dankbar, dem die Sonic Adventure-Reihe gefällt, aber wenn ich darüber nachdenke, was nötig wäre, um das Spiel auf den Standard und die Erwartungen des modernen Gaming-Publikums zu bringen, denke ich, dass es ungefähr so viel Zeit und Energie kosten würde, wie einen neuen Titel zu entwickeln“, so das Team-Sonic-Oberhaupt.

Dabei dürfte vor allem der letzte Teil von Iizuka die Fans hellhörig werden lassen: Wenn die Remakes „so viel Zeit und Energie kosten würde, wie einen neuen Titel zu entwickeln“, scheint ein womöglich ein „Sonic Adventure 3“ noch nicht völlig vom Tisch zu sein. Die Hoffnung auf einen dritten Teil erweckte Iizuka schon vor drei Jahren.

Damals verriet er in einem Interview mit VGC, dass er den Wunsch hegt, „Sonic Adventures“ eines Tages fortzusetzen. Konkrete Pläne gab es – zumindest damals – aber noch nicht: „Ja, Sonic Adventure 3 ist als Idee für die Zukunft vorhanden, und es wäre cool, es irgendwann zu erkunden, aber das ist nicht Teil des Plans und auch nicht das, was ich mache. […] Aber ja, als jemand, der Sonic Adventure 1 und 2 gemacht hat, ist es eine Idee, über die ich möglicherweise in Zukunft nachdenken könnte.“

Wie geht es mit Sonic weiter?

Das letzte neue 3D-Abenteuer von Sonic wurde 2022 in Form von „Sonic Frontiers“ veröffentlicht. Damit führt eSega das sogenannte Open-Zone-Konzept ein und kombinierte die Mischung aus Open-World-Erkundung mit den klassischen, schnellen Sonic-typischen Level. Im letzten Jahr wurde mit „Sonic X Shadow Generations“ zudem ein überarbeitetes Remaster des 2011 erschienenen „Sonic Generations“ veröffentlicht, das eine neue Kampagne mit Shadow enthielt.

Welches Jump & Run mit dem blauen Igel als Nächstes anstehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Im April des vergangenen Jahres tauchten jedoch Gerüchte über ein mögliches „Sonic Frontiers 2“ auf. Doch zunächst geht es ab dem 25. September 2025 zurück auf die Rennstrecke, wenn „Sonic Racing: CrossWorlds“ für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Switch 2 und den PC erscheinen wird.

