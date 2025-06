Terminator 2D No Fate: Connor stellt sich Skynet – Neues Gameplay versprüht Retro-Vibes

Mit „Terminator 2D: No Fate“ kündigten das Entwicklerstudio Bitmap Bureau und der Publisher Reef Entertainment im vergangenen Jahr einen neuen „Terminator“-Titel an, der die Atmosphäre der Filme stimmungsvoll einfangen soll.

Wie der Name bereits andeutet, setzt „Terminator 2D: No Fate“ im Gegensatz zu Titeln wie „Terminator: Resistance“ bewusst auf eine 2D-Retro-Erfahrung. Die Entwickler versprechen ein Arcade-Erlebnis der alten Schule – eine Hommage an das „Terminator“-Universum, das mit klassischem 16bit-Gameplay, stimmiger Musik und komplett neu entwickelter Grafik begeistern soll.

Um den Spielern einen Eindruck vom spielerischen Inhalt zu vermitteln, veröffentlichte Bitmap Bureau ein rund vier Minuten langes Gameplay-Video. Darin ist Connor im Kampf gegen Skynet zu sehen, begleitet von Kommentaren des Lead Designers Mike Tucker.

Beschreitet in der Welt von Terminator neue Pfade

Zu den Besonderheiten von „Terminator 2D: No Fate“ gehört die Tatsache, dass der Action-Titel ikonische Szenen aus „Terminator 2: Judgment Day“ mit brandneuen Geschichten verknüpft. Laut den Entwicklern wird es möglich sein, in die Rollen bekannter Charaktere wie Sarah oder John Connor zu schlüpfen, neue Wege zu gehen und das „Terminator“-Universum aus einer frischen Perspektive zu erleben.

In „Terminator 2D: No Fate“ stellen sich die Protagonisten der vollen Macht von Cyberdyne und Skynets Arsenal – inklusive verschiedener Gegnertypen und adrenalingeladener Bosskämpfe. „Schieße, schleiche und entkomme den Klingen des T-1000 in einer Vielzahl von Leveln. Führe als John Connor in entscheidenden Missionen des Zukunftskriegs den Widerstand an“, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Für den nötigen Wiederspielwert sorgt laut Bitmap Bureau ein Bewertungssystem, das eure Leistung innerhalb der Levels analysiert und euch motivieren soll, den höchsten Rang zu erreichen – inklusive Platzierung in einer internationalen Rangliste. Hinzu kommen verschiedene Spielmodi wie der Story-Modus, der Arcade-Modus, der Unendlich-Modus, der Boss-Ansturm, „Mutter der Zukunft“ und das „Leveltraining“.

„Tauche ein in die packenden Geschehnisse von Terminator 2: Judgment Day – atemberaubend neu interpretiert in prachtvoller Pixel-Art und actiongeladenem Arcade-Gameplay! Spiele als Sarah Connor und dem T-800, stelle dich dem T-1000 in einer Reihe spannender Missionen und vereitle Skynets düstere Pläne, bevor die Menschheit ausgelöscht wird“, erklären die Entwickler.

„Terminator 2D: No Fate“ erscheint am 5. September 2025, unter anderem für PS5 und PS4.

