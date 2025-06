The Expanse Osiris Reborn: So prägen FromSoftware & Co den RPG-Shooter

The Expanse Osiris Reborn:

Zu den Projekten, die bei Owlcat Games in Entwicklung sind, gehört der Rollenspiel-Shooter „The Expanse: Osiris Reborn“. Wie Creative Director Alexander Mishulin verriet, ließ sich das Team in verschiedenen Bereichen von namhaften Vorbildern inspirieren.

Mit „Osiris Reborn“ entsteht bei den Entwicklern von Owlcat Games („Pathfinder: Kingmaker“) ein Third-Person-Shooter-RPG im Universum von „The Expanse“.

Vor wenigen Tagen ging das Studio ausführlich auf sein neues Projekt ein und betonte dabei unter anderem, spielerisch neue Wege zu gehen, ohne dabei seine Rollenspiel-Wurzeln aus den Augen zu verlieren. Dies betrifft laut Creative Director Alexander Mishulin auch die Inspirationsquellen, die Owlcat Games bei der Arbeit an „The Expanse: Osiris Reborn“ heranzieht.

In diesem Zusammenhang hob Mishulin insbesondere Atlus’ RPG-Hit „Persona 5“ hervor: „Ich sage nicht, dass wir etwas von zum Beispiel Persona 5 übernehmen. Aber der Ansatz, die Idee, dass die Charaktere im Mittelpunkt der Geschichte stehen und sich im Laufe der gesamten Handlung bis zum Ende entwickeln, ist ein bisschen ähnlich.“

Charaktere aus der Serie und den Büchern kehren zurück

Wie Owlcat Games in der offiziellen Ankündigung bestätigte, erzählt „Osiris Reborn“ eine ganze neue Geschichte in der Welt von „The Expanse“. Trotz allem dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren aus der Serie oder den Büchern freuen. Konkreter wurde Mishulin aus Spannungsgründen natürlich nicht.

„Ihr werdet mit eigenen Augen die Folgen von Holdens Handlungen sehen. All die Situationen wie die Canterbury und wie sie die Menschen im Gürtel sowie auf den inneren Planeten beeinflussen“, erklärte der Creative Director.

„Ihr werdet euer eigenes Abenteuer mit eigenen Zielen, Entscheidungen und Konsequenzen erleben – im selben Universum, in dem alle großen Ereignisse neben eurer Geschichte stattfinden.“

Zu den weiteren Inspirationsquellen gehören laut Mishulin diverse Soulslike-Titel von From Software. Hier ging es vor allem um die offenen Systeme der Soulslike-Abenteuer, die es den Spielern ermöglichen, ihren Charakter in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln. Eine spielerische Freiheit, die Owlcat Games auch in „The Expanse: Osiris Reborn“ bieten möchte.

„Das RPG-System ist sehr offen und erlaubt es dir, genau den Charakter zu erschaffen, den du möchtest“, merkte Mishulin an. „Es gehört zu unserer Spielvision, dir zu ermöglichen, zu experimentieren und Dinge zu finden, die dir gefallen.“

Ein handfester Termin steht noch aus

„The Expanse: Osiris Reborn“ befindet sich für den PC und Konsolen in Entwicklung. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannten die Verantwortlichen von Owlcat Games zwar noch nicht, versprachen aber, dass die gleichzeitige Entwicklung mehrerer großer Projekte keinen negativen Einfluss auf die Qualität haben wird.

Neben „The Expanse: Osiris Reborn“ entsteht bei dem in Zypern ansässigen Studio aktuell „Dark Heresy“ sowie ein neuer DLC zum isometrischen Rollenspiel „Warhammer 40K: Rogue Trader“.

„Wir würden uns niemals in eine solche Situation begeben, wenn wir das Gefühl hätten, dass eines unserer Lieblingsprojekte dadurch Schaden nehmen könnte“, so Andrey Tsvetkov, Head of Publishing bei Owlcat Games

