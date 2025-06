Xbox: Microsoft-Gaming-Veteranin denkt, „die Xbox-Hardware ist tot“

Nachdem die Verkäufe der Xbox Series X/S in der Vergangenheit ziemlich schleppend verliefen und die PS5 bereits enteilt ist, begann Microsoft sich als erfolgreicher Multiplattform-Publisher neu zu positionieren und die eigenen Spiele auch für andere Systeme zugänglich zu machen.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen Partnerschaften mit anderen Hardware-Herstellern wie etwa Asus oder Meta an, um den Handheld ROG Xbox Ally sowie eine limitierte Xbox Edition der Quest 3S auf den Markt zu bringen.

Unter dem Motto „This Is an Xbox“ zeigt sich Microsoft also offener denn je. Das soll auch für die nächste Xbox-Konsole gelten, die Gerüchten zufolge mehr einem PC als einer traditionellen Konsole ähneln wird. Zuletzt wurde außerdem eine Partnerschaft mit AMD bekannt gegeben, um die eigene Vision einer Spieleplattform zu realisieren, „die nicht an einen einzigen Store oder ein Gerät gebunden ist“.

Vor diesem Hintergrund glaubt die langjährige Microsoft-Veteranin und Gründungsmitglied des Xbox-Teams, Laura Fryer, dass „die Xbox-Hardware tot ist“ und der „langsame Ausstieg“ aus dem Hardware-Geschäft bereits begonnen hat.

Xbox Anywhere? Nichts als „Marketing“ und „Stil ohne Substanz“

Fryer ist nicht nur eine der ersten Angestellten von Microsofts Game Studios gewesen, sondern zeichnete sich als Produzentin auch für etliche Spiele verantwortlich, darunter auch die „Gears of War“-Reihe. Zudem war sie Direktorin der Xbox Advanced Technology Group und agierte nach ihrem Ausstieg bei Microsoft als Managerin für Warner Bros. Games Seattle und später für Epic Games Seattle.

Nun widmet sich sie in ihren YouTube-Talks den Problemen der Gaming-Industrie und kam in ihrem neuesten Video (via VGC) auf die Zukunft von Xbox zu sprechen. Demnach sei die „Xbox Anywhere“-Botschaft „nur Marketing“ und „Stil ohne Substanz“. Die ROG Xbox Ally-Geräte, die nur ein tragbarer PC von Asus sind, würden zudem nur wenig Anreiz für die Verbraucher bieten.

„Als eines der Gründungsmitglieder des Xbox-Teams bin ich offensichtlich nicht erfreut darüber, wie die Dinge heute stehen. Es gefällt mir nicht, mitanzusehen, wie all der Wert, den ich mitgeschaffen habe, langsam erodiert“, erklärte Fryer.

„Ich bin traurig, denn aus meiner Sicht sieht es so aus, als hätte Xbox keine Lust mehr, Hardware zu veröffentlichen, oder sie können es buchstäblich nicht mehr. Diese Partnerschaft [mit dem ROG Ally] ist also der langsame Ausstieg aus dem Hardware-Geschäft.“

„Ich persönlich denke, die Xbox-Hardware ist tot“

Doch Fryer ging noch einen Schritt weiter: „Ich persönlich denke, die Xbox-Hardware ist tot. Der Plan scheint zu sein, einfach alle zu Game Pass zu treiben. Und seien wir ehrlich, das hat viel Wert. Ich denke, das könnte der Grund sein, warum sie sich entschieden haben, 80 Dollar für Outer Worlds 2 zu verlangen … und die Sache ist die, vielleicht wird es funktionieren.“

„Xbox hat ein tiefes Portfolio“, erklärte sie weiter. „Das Remake von Oblivion war offensichtlich ein großer Erfolg, und sie können diese Arbeit weiterhin an externe Unternehmen auslagern und viel Geld verdienen, indem sie ihre älteren Spiele veröffentlichen. Ältere Spiele aus einer Ära, in der Xbox noch wusste, wie man sie baut.“

„Aber was ist der langfristige Plan? Wo sind die neuen Hits? Was wird dafür sorgen, dass sich die Leute auch in 25 Jahren noch für Xbox interessieren? Ich habe mich gefreut, Clockwork Revolution im Showcase zu sehen, aber wird so etwas ausreichen? Haben sie mehr?“

Einen kleinen Funken Hoffnung hat Fryer noch für das nächste Jahr, in dem die Xbox ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Sie ist sich sicher, dass Microsoft „einige große Ankündigungen und Pläne“ hat, „um diesen Meilenstein zu feiern“. „Vielleicht ist nächstes Jahr das Jahr. Vielleicht ist nächstes Jahr das Jahr, in dem sich der Nebel lichtet und wir alle die Schönheit in diesen neuesten Ankündigungen erkennen werden. Ich schätze, wir müssen einfach abwarten.“

Weitere Meldungen zu Microsoft Gaming, Xbox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren