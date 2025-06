Ace Combat 8: Nach 30 Jahren „in noch höhere Sphären“

Vor genau drei Jahrzehnten, am 30. Juni 1995, erschien in Japan das erste „Ace Combat“ für die damals aktuelle PlayStation. Zum runden Jubiläum hat sich Kazutoki Kono, Director der Serie, in einer offiziellen Botschaft an die Fans gewandt und versichert, dass für den nächsten Teil „alles vorbereitet“ sei.

Dreißig Jahre Dankbarkeit

„Zuallererst möchte ich all unseren Fans und allen Beteiligten, die die Serie über die Jahre hinweg unterstützt haben, meinen tiefsten Dank aussprechen“, betonte Kono zunächst (via VGC). „Ich danke euch von ganzem Herzen. Dieser Moment ist unsere Chance, euch dreißig Jahre Dankbarkeit zurückzugeben.“

Die Arbeit an der Serie beschreibt er als Aufgabe, die weit über die reine Spielentwicklung hinausgeht. „Wir wollen emotionale, hochwertige Erlebnisse bieten, die die Erwartungen übertreffen, Vorfreude auf das Kommende wecken – und diese Vorfreude dann mit noch größerem Ehrgeiz erfüllen.“ Ziel sei es, durch diesen Zyklus ein stabiles Vertrauensverhältnis zu den Spielern aufzubauen.

Die Geschichte von „Ace Combat“ sei eng mit technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen verknüpft. Kono erklärte dazu: „In den letzten dreißig Jahren haben sich die Zeiten geändert. Werte haben sich verschoben, Technologien haben sich weiterentwickelt. Unser Unternehmen und unser Team haben sich kontinuierlich angepasst, um diese Veränderungen zu meistern. Kurz gesagt: Wir haben den Wandel angenommen.“

Er räumte ein, dass es Momente gab, in denen das Team hinter „Ace Combat“ nicht alle Erwartungen erfüllen konnte. Gleichzeitig verwies er jedoch auf Projekte, die über das hinausgingen, was sich Spieler vorgestellt hätten. Der bislang erfolgreichste Titel der Reihe ist „Ace Combat 7: Skies Unknown“ mit über drei Millionen verkauften Einheiten.

Mit Ace Combat 8 soll es noch höher gehen

Auch zum nächsten Serienteil äußerte sich Kono vorsichtig optimistisch. „Alles ist vorbereitet. Es ist Zeit, wieder abzuheben – in noch höhere Sphären“, so Kono in seinem jüngsten Statement. Ob beim Summer Showcase-Livestream von Bandai Namco am 2. Juli neue Informationen zu „Ace Combat 8“ bekanntgegeben werden, ist nicht offiziell bestätigt.

Bandai Namco hatte bereits 2021 angekündigt, dass ein weiterer Teil in Arbeit sei. Damals sprach Kono über das Ziel, die Reihe weiter auszubauen: „Mit diesem neuen Team erschaffen wir ein neues Ace Combat, eine neue Ära.“ Er meinte damals ebenfalls, nicht zu wissen, wo die Serie in 25 Jahren stehen werde. Doch er wolle auch künftig gemeinsam mit Unterstützern an der Zukunft der Reihe arbeiten.

Weitere Meldungen zu Ace Combat 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren