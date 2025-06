Call of Duty: Macher vergleicht Black Ops 7 mit einem der besten Teile der Ego-Shooter-Reihe

Mit „Black Ops 7“ werkelt Entwicklerstudio Treyarch derzeit am diesjährigen „Call of Duty“-Ableger, der von Associate Design Director Lawrence Metten jetzt mit einem der beliebtesten Teile der Shooter-Reihe verglichen wurde.

Die traditionelle Release-Rotation von „Call of Duty“ scheint endgültig Geschichte zu sein. Nachdem schon 2022 und 2023 zwei „Modern Warfare“-Titel in Folge erschienen sind, wird der neue Kurs fortgesetzt: In diesem Herbst folgt „Black Ops 7“ auf das erst im vergangenen Jahr veröffentlichte „Black Ops 6“.

Doch offenbar können sich die Fans freuen: Associate Design Director Lawrence Metten, der als Associate Design Director für das verantwortliche Entwicklerstudio Treyarch tätig ist, hat im Rahmen des diesjährigen Finales der Call of Duty League Championship nun über „Black Ops 7“ gesprochen (via GameRant) und einen Vergleich mit einem der beliebtesten Teile der Reihe gezogen.

Fans von Black Ops 2 werden „eine gute Zeit haben“

Die Handlung von „Black Ops 7“ wird bekanntlich direkt an die Ereignisse an das 2012 veröffentlichte „Black Ops 2“ anschließen. Dementsprechend liegt es wohl nahe, dass beide Titel gewisse Ähnlichkeiten aufweisen werden. So erklärte Metten: „Wenn du damals ein Fan von Black Ops 2 warst, besonders vom kompetitiven Black Ops 2, dann wirst du in Black Ops 7 eine gute Zeit haben.“

„Black Ops 2“ wird von vielen Spielern bis heute als einer der besten Teile der „Call of Duty“-Reihe gelobt. Vor allem der Multiplayer-Modus steht bei der Community hoch im Kurs, der ein schnelles und gut ausbalanciertes Gameplay bietet, während das innovative Pick-10-System es ermöglichte, die eigenen Klassen mit zehn frei wählbaren Gegenständen anzupassen.

Darüber hinaus gab Metten bekannt, dass die Entwickler viel kreative Freiheit genießen, da man „nicht an eine frühere Ära“ der Reihe gebunden sei. Ein Umstand, über den das Team sehr froh war. Zudem sollen auch die Spieler von „Black Ops 7“ diese kreative Freiheit „spüren“, wenn sie auf den neuen Karten im Mehrspieler-Modus unterwegs sind und die neuen Waffen und Ausrüstungsgegenstände ausprobieren.

Enthüllung von Black Ops 7 im Sommer

Tiefer ins Detail wollte Metten allerdings nicht gehen. Stattdessen müssen sich die Spieler noch etwas länger gedulden: Nachdem bislang nur ein erster Teaser-Trailer gezeigt wurde, ist die vollständige Enthüllung von „Black Ops 7“ für den Sommer geplant. Ein konkreter Termin steht bislang allerdings noch nicht fest.

Die Story wird Spieler in das Jahr 2035 führen und somit 40 Jahre nach „Black Ops 6“ angesiedelt sein. Dadurch kommt es auch zu einem Comeback von „Black Ops 2“-Protagonist David Mason, der es gemeinsam mit seinem Team mit einem „manipulativen Feind“ aufnehmen muss, „der Angst als primäre Waffe nutzt“.

Spieler erhalten wie gewohnt das Komplettpaket aus Kampagne, Multiplayer- und Zombie-Modus. Ein neues Feature ist der Koop-Modus für die Kampagne, die man zum ersten Mal nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam mit anderen spielen kann.

Geplant ist die Veröffentlichung von „Black Ops 7“ für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Zudem könnte auch eine Switch 2-Version folgen. Ein Release-Termin ist noch nicht bekannt, doch vermutlich dürfte es – wie jedes Jahr – im Oktober so weit sein.

