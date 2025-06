EA Sports College-Basketball: Comeback nach 16 Jahren Pause

EA Sports plant die Rückkehr einer lange vergessenen Reihe: Nach “NCAA Basketball 10” arbeitet der Publisher erstmals wieder an einem College-Basketball-Spiel.

Electronic Arts hat quasi bestätigt, nach mehr als anderthalb Jahrzehnten wieder ein neues College-Basketball-Spiel veröffentlichen zu wollen. Die Ankündigung, wenn man sie so nennen mag, erfolgte über Social Media mit den Worten: „Bring the Madness. Let’s run it back.“

Zudem nutzte das Unternehmen den Hashtag #CBB und auf dem begleitenden Bild sind Basketbälle zu erkennen. Konkrete Informationen zu Plattformen, Gameplay oder einem Veröffentlichungszeitraum gibt es bislang nicht.

Es ist EAs erste Rückkehr zum College-Basketball seit dem Release von „NCAA Basketball 10“ im Jahr 2009. Damals zierte Blake Griffin von der University of Oklahoma das Cover des Spiels. In den Jahren zuvor hatte die Reihe „NCAA March Madness“ das Genre maßgeblich mitgeprägt.

College-Label wird mehrfach wiederbelebt

Erst 2024 brachte EA das Label mit „College Football 25“ zurück, das laut Unternehmensangaben große Erfolge erzielen konnte – auch mithilfe von KI. Später wurde spekuliert, dass es sowohl bei EA Sports als auch bei 2K Sports Überlegungen zur Wiederbelebung von College-Basketball-Spielen gibt.

Dass EA beim kommenden Titel auf das NCAA-Branding setzt, gilt als unwahrscheinlich. Für „College Football 25“ hatte sich das Unternehmen bereits von der NCAA getrennt, nachdem frühere Kooperationen aus rechtlichen und finanziellen Gründen beendet wurden.

Die Formulierung „bring the madness“ legt nahe, dass das neue Spiel möglicherweise wieder unter dem Namen „March Madness“ erscheinen könnte und nicht als „NCAA Basketball Game“, wie es bei den letzten Teilen der Serie der Fall war.

EA brachte das erste eigene College-Basketball-Spiel namens „NCAA March Madness 98“ im Jahr 1998 auf den Markt, damals für die erste PlayStation. Es folgten jährliche Ableger, bis die Serie mit „NCAA Basketball 10“ endete. Es erschien im November 2009 für PS3 und Xbox 360.

College-Basketball-Spiele bilden den US-amerikanischen Hochschulsport ab und boten in der Vergangenheit oft umfangreiche Modi wie Dynastie- oder Karriere-Modi, die unter anderem Recruiting, Taktikplanung und Programm-Management beinhalteten.

Einen konkreten Zeitplan für EAs neues College-Basketball-Spiel gibt es bisher nicht. Weitere Informationen dürften jedoch bald folgen.

Neben EAs Serien galt vor allem die „College Hoops“-Reihe von 2K Sports als Favorit vieler Fans. Der letzte Titel namens „College Hoops 2K8“ wird bis heute als Meilenstein des Genres angesehen.

Weitere Meldungen zu College Basketball.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren