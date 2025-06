Crimson Desert: Inklusive der Enthüllung des Termins? Pläne für die Gamescom 2025 vorgestellt

Wie Pearl Abyss bekannt gab, wird das Studio auch in diesem Jahr mit "Crimson Desert" auf der Gamescom vertreten sein. Doch worauf dürfen sich die Besucher genau freuen?

In den vergangenen Monaten arbeitete das südkoreanische Studio Pearl Abyss intensiv an der Fertigstellung des Open-World-Action-Rollenspiels „Crimson Desert“, das in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheinen soll.

Nachdem Pearl Abyss die Gamescom 2024 nutzte, um den Spielern eine Demo zu präsentieren, bestätigten die Entwickler in einer aktuellen Mitteilung, dass sie auch auf der diesjährigen Gamescom zugegen sein werden – inklusive einer brandneuen Gameplay-Demo zu „Crimson Desert“, die die Besucher der Messe selbst anspielen können.

Wie das Studio betonte, läuft die auf der Gamescom 2025 präsentierte Demo zu „Crimson Desert“ auf dem PC und ist mit einem Controller spielbar.

Plant Pearl Abyss noch mehr?

„Wir freuen uns sehr, auf der Gamescom 2025 erstmals die neueste öffentliche Demo von Crimson Desert zu präsentieren. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans selbst Hand anlegen und das Erlebnis ausprobieren, das wir mit so viel Hingabe geschaffen haben“, kommentierte Lybee Park, der CEO der europäischen Niederlassung von Pearl Abyss, die Gamescom 2025-Pläne seines Studios.

„Vom immersiven Messestand bis hin zum Gameplay selbst hoffen wir, dass jeder Besucher das Gefühl hat, Teil von Crimson Desert zu sein – und gespannt auf das ist, was zum Release noch kommen wird.“

Die Ankündigung der spielbaren Demo befeuerte Spekulationen darüber, dass Pearl Abyss die Gamescom 2025 möglicherweise nicht nur für die Präsentation von „Crimson Desert“ nutzen könnte. Darüber hinaus stellt sich für viele Spieler die Frage, ob das Studio auch im Rahmen von Opening Night Live 2025 vertreten sein wird.

Die von Geoff Keighley moderierte Show findet traditionell am Vorabend der Gamescom und in diesem Jahr am 19. August 2025 um 20 Uhr statt.

Veröffentlichungstermin weiterhin unbekannt

In diesem Zusammenhang hoffen die Fans, dass Pearl Abyss Opening Night Live 2025 nutzen könnte, um endlich den Veröffentlichungstermin von „Crimson Desert“ bekannt zu geben. Wann das ambitionierte Projekt erscheinen soll, ist bislang unklar. Zuletzt machten zwei potenzielle Termine die Runde.

Während ein Händler den 2. Dezember 2025 als möglichen Launch-Termin nannte, berichteten südkoreanische Medien zwischenzeitlich vom 2. November 2025. Zumindest die Angabe eines November-Termins bezeichnete Pearl Abyss kürzlich jedoch als Übersetzungsfehler.

Crimson Desert erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

