Dave the Diver: In the Jungle verspätet sich deutlich – Doch es gibt auch positive DLC-News

In einer Videobotschaft sprachen die Entwickler von MintRocket über die Zukunft von "Dave the Diver" und gaben bekannt, dass sich der DLC "In the Jungle" leider um einige Monate verzögern wird. Zu anderen geplanten Erweiterungen gab es hingegen erfreuliche Neuigkeiten.

Ende des vergangenen Jahres kündigte MintRocket an, den Überraschungshit „Dave the Diver“ weiterhin mit neuen Inhalten zu unterstützen. Im Zuge dessen stellte das Studio den DLC „In the Jungle“ vor.

Ursprünglich sollte die Erweiterung noch in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheinen. Wie Game Director Jaeho Hwang nun in einer Videobotschaft an die Community einräumte, wird daraus jedoch nichts. Das Entwicklerteam benötigt zum einen noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff.

Die Verschiebung auf Anfang 2026 bringt jedoch auch positive Nachrichten mit sich: „In the Jungle“ wird mit deutlich mehr Inhalten erscheinen als zunächst geplant. Laut Hwang nutzen die Entwickler die zusätzliche Zeit auch, um neue Inhalte umzusetzen, deren Konzepte erst im Laufe der Arbeiten am DLC entstanden und nun finalisiert wurden.

Game Director kommentiert die Verschiebung

„Eine traurige Nachricht gibt es allerdings: Obwohl wir die Veröffentlichung ursprünglich für Ende 2025 angekündigt haben, müssen wir sie leider ein wenig verschieben – voraussichtlich auf Anfang 2026. Der Grund: Wir möchten noch mehr spannende Inhalte integrieren“, erklärte Game Director Hwang

„Im Team schwirren immer noch so viele coole Ideen herum, die wir nicht ungenutzt lassen wollen. Wir halten euch auf dem Laufenden und teilen das endgültige Veröffentlichungsdatum, sobald es feststeht.“

Im weiteren Verlauf des Videos ging Hwang auf das Feedback der Community zu den beiden DLCs „Godzilla“ und „Ichiban’s Holiday“ ein. Während die Inhalte an sich bei den Spielern sehr gut ankamen, kritisierten diese die Tatsache, dass die DLCs lediglich zeitlich begrenzt angeboten werden.

Wie Hwang ankündigte, zog MintRocket aus dem Feedback entsprechende Lehren und entschied sich in Zusammenarbeit mit Sega dazu, „Ichiban’s Holiday“ länger als zunächst geplant anzubieten. Ursprünglich war vorgesehen, den DLC lediglich über einen Zeitraum von sechs Monaten zur Verfügung zu stellen.

Godzilla kehrt an das blaue Loch zurück

Doch damit nicht genug: Solltet ihr „Dave the Diver“ zu einem späteren Zeitpunkt erworben haben und daher nicht in den Genuss des ebenfalls zeitlich begrenzt angebotenen „Godzilla“-DLCs gekommen sein, dürft ihr euch freuen.

So kehrt der entsprechende DLC mit sofortiger Wirkung zurück und kann kostenlos aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden.

„Wir wissen, dass wir einige von euch in letzter Zeit enttäuscht haben“, ergänzte Hwang zu den DLCs. „Ein solches Vorgehen wird manchmal von großen Rechteinhabern verlangt, um den Wert ihrer Marken zu schützen. Trotzdem dachten wir, dass es sich lohnen würde, coole neue Inhalte zu liefern.“

Der Game Director weiter: „Also haben wir uns entschieden, den DLC mit einem zeitlich begrenzten Veröffentlichungsfenster von sechs Monaten herauszubringen. Viele Spieler zeigten sich darüber jedoch enttäuscht und äußerten Bedenken, dass dies wie eine Art ‚FOMO‘-Marketing wirkte.“

