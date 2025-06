Don’t Nod: Kein Ende der Krise in Sicht? Berichte über weitere Entlassungen bei den Banishers-Machern – Update

Update: Don’t Nod hat inzwischen bestätigt, dass es zu Entlassungen kommt, nannte jedoch keine genaue Zahl der betroffenen Beschäftigten. Gegenüber Eurogamer erklärte ein PR-Sprecher: „Wir müssen leider bestätigen, dass wir nach der Fertigstellung von Lost Records: Bloom & Rage die schwierige Entscheidung treffen mussten, eine neue Entlassungswelle einzuleiten, die dieses Mal unser Studio in Montreal betrifft.“

Die Maßnahme sei das Ergebnis sorgfältiger Abwägungen aller Alternativen und zeige, wie herausfordernd es sei, den langfristigen Fortbestand von Don’t Nod in einem angespannten wirtschaftlichen Umfeld zu sichern. Das Studio dankte allen entlassenen Mitarbeitenden ausdrücklich für ihren Einsatz und die wichtige Rolle, die sie bei der Entstehung von „Lost Records“ gespielt haben.

Artikel vom 26. Juni 2025: In den vergangenen Tagen setzten sich die Meldungen über Entlassungen bei verschiedenen Studios nahtlos fort. So bestätigte unter anderem The Chinese Room, das Studio hinter „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“, dass die interne Belegschaft reduziert wurde.

Das Studio Build a Rocket Boy wiederum räumte ein, dass der desaströse Launch von „MindsEye“ zu internen Umstrukturierungen führen wird. Und dann wäre da noch der Software-Riese Microsoft, der laut Bloomberg kurz davorsteht, eine weitere Entlassungswelle anzukündigen. Ein weiteres Studio, das in dieser Woche mit Stellenstreichungen in Verbindung gebracht wird, ist Don’t Nod.

Den entscheidenden Hinweis auf die Entlassungen bei den Machern von „Banishers: Ghosts of New Eden“ und Vampyr lieferte Mary Pouliot, die bis vor Kurzem als Principal Cinematic Artist bei Don’t Nod tätig war.

Umfang der Entlassungen noch unklar

Pouliot gibt auf LinkedIn an, von den aktuellen Entlassungen bei Don’t Nod betroffen zu sein. Wie viele Mitarbeiter im Rahmen der Maßnahmen insgesamt ihre Stelle verloren haben, ist zum Zeitpunkt dieser Meldung noch unklar – auch, weil sich die Verantwortlichen des Studios bislang nicht zu den Berichten geäußert haben.

Es sollen allerdings mehrere Abteilungen betroffen sein. Genannt werden unter anderem die Qualitätskontrolle, die technische Entwicklung und die Teams für das Level-Design.

Pouliot merkte an, dass sie angesichts der zahlreichen Entlassungen in der Branche in letzter Zeit bereits damit gerechnet habe, dass es früher oder später auch sie treffen könnte. Dennoch sei die Nachricht ein Schock gewesen, den sie erst einmal verarbeiten müsse.

Mehrere Mitarbeiter von Don’t Nod wandten sich auf LinkedIn an Pouliot, nachdem sie ihre Entlassung öffentlich gemacht hatte. Beispielsweise meldete sich Alexandra B., Narrative Designerin bei Don’t Nod Montreal, zu Wort und erklärte, „wie plötzlich es sich immer noch anfühlt – selbst wenn es mittlerweile fast vorhersehbar wird.“

Die ebenfalls bei Don’t Nod tätige Cinematic Artist Johanna B. ergänzte, dass sie miterlebt habe, wie Pouliot ihre „Zeit, Expertise und Energie“ eingebracht habe, um gemeinsam mit ihrem Team die „bestmöglichen Zwischensequenzen“ zu realisieren.

Don’t Nod nahm bereits 2024 umfangreiche Entlassungen vor

Auch wenn Don’t Nod die Aussagen von Pouliot bislang weder kommentierte noch bestätigte, wecken ihre Aussagen unschöne Erinnerung an die Entlassungen im Oktober 2024. Im vergangenen Herbst räumte das Studio nämlich ein, dass sich diverse Titel schlechter als geplant verkauften, was zu umfangreichen Sparmaßnahmen führte.

So entließ Don’t Nod im Oktober 2024 nicht nur 69 der rund 320 Mitarbeiter. Darüber hinaus kündigten die Verantwortlichen an, zwei nicht näher genannte Projekte aus Kostengründen eingestellt zu haben.

Konkreter wurde das Studio in diesem Zusammenhang nicht und sprach lediglich von zwei namentlich nicht näher genannten Titeln, die sich in der Vergangenheit immer wieder verschoben haben.

