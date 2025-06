Gaming ein sehr günstiges Hobby: Ex-PlayStation-Manager verteidigt steigende Spielepreise

Mit Nintendo und Microsoft haben in den vergangenen Wochen gleich zwei führende Publisher die Preise großer Produktionen erhöht. Eine Entwicklung, die Branchenveteran Shuhei Yoshida mit dem Hinweis verteidigte, dass Gaming im Vergleich zu anderen Freizeitbeschäftigungen ein relativ günstiges Hobby sei.

Im Rahmen der offiziellen Enthüllung der Switch 2 kündigte Nintendo eine Preiserhöhung für große First-Party-Blockbuster an. Den Anfang machte „Mario Kart: World“, das in Europa zu einem Preis von 79,99 Euro (digital) beziehungsweise 89,99 Euro (physisch) erschien.

Nachdem Microsoft umgehend nachzog und die gleichen Preise für große Triple-A-Produktionen ankündigte, galt es als mehr oder weniger sicher, dass Preiserhöhungen bei anderen Publishern wie Sony Interactive Entertainment, Electronic Arts oder 2K Games nicht lange auf sich warten lassen werden. Im Gespräch mit den ehemaligen Nintendo-PR-Mitarbeitern Kit Ellis und Krysta Lang sprach Branchenveteran Shuhei Yoshida über die steigenden Preise bei Spielen.

Zunächst wies Yoshida darauf hin, dass Gaming im Verhältnis zu den Produktionskosten ein sehr günstiges Hobby sei. Vor allem in Zeiten, in denen sowohl die Wirtschaft als auch die Kunden mit der Inflation zu kämpfen haben.

Preiserhöhung muss durch einen Gegenwert gerechtfertigt sein

Auch auf die wachsende Zahl teurer Deluxe-Editionen ging er ein, die teilweise bis zu 100 Euro oder mehr kosten. Zwar seien solche Versionen nicht gerade günstig, doch laut ihm entscheiden viele Spieler ganz bewusst, dass ihnen der zusätzliche Inhalt den Preis wert ist. Letztlich liege es an jedem selbst, ob man darin einen echten Mehrwert erkennt.

Daher müsse es der Industrie laut Yoshida darum gehen, die steigenden Spielepreise durch einen entsprechenden Mehrwert zu rechtfertigen. Als ein positives Beispiel nannte er den Fun-Racer „Mario Kart: World“, der zu den Launch-Titeln der Switch 2 gehörte und für einen Preis von bis zu 80 US-Dollar beziehungsweise 90 Euro reichlich Content und somit Spielzeit bietet.

„Wenn man sich den Unterhaltungswert ansieht, den ein gutes Videospiel bietet – wie etwa Mario Kart 8 –, dann fällt auf, dass viele Menschen unzählige Stunden damit verbracht haben. Das oft mit nur einem einzigen Kauf. Manche haben vielleicht zusätzlich für weitere Strecken bezahlt“, sagte Yoshida.

„Letztlich hängt es vom Spiel selbst ab“, ergänzte Yoshida. „Die Spieler müssen für sich beurteilen, welches Spiel den gewünschten Unterhaltungswert bietet. Dann kann man entscheiden, ob sich der Preis zum Release wirklich lohnt. Bei vielen Titeln sinkt der Preis ja auch, wenn man etwas wartet.“

Experten rechnen mit weitreichenden Preiserhöhungen

In den vergangenen Wochen sprachen mehrere Analysten und Experten über die aktuelle Entwicklung der Gamesbranche und gingen von weitreichenden Preissteigerungen aus – sowohl für Spiele als auch zukünftige Hardware. Auch Abo-Dienste wie PlayStation Plus oder der Xbox Game Pass werden laut den Marktforschern nicht von steigenden Preisen verschont bleiben.

Dass die Analysten mit ihren Prognosen richtig liegen, deutete kürzlich ein Statement von Sony Interactive Entertainment an.

Nachdem es in diversen Regionen wie Südamerika zuletzt zu Preiserhöhungen für PlayStation Plus kam, verwies das Unternehmen in Person von Hideaki Nishino auf seine Flexibilität bei der Preisgestaltung.

„Der PlayStation Plus-Dienst bietet unseren Spielern einen großen Mehrwert und wir werden weiterhin mehr Mehrwert schaffen und unsere Preisstrategie dynamisch anpassen, um die Rentabilität zu maximieren“, so Nishino.

