Ghost of Yotei: Neuer Trailer präsentiert 250-Euro-Collector’s Edition – doch ein Detail sorgt für Ärger

„Ghost of Yōtei“ erscheint im Oktober exklusiv für die PS5. Neben der Standardversion können Käufer auch zur 250 Euro teuren Collector’s Edition greifen, deren Inhalte in einem neuen Trailer jetzt ausführlich vorgestellt wurden. Allerdings fehlt ein entscheidendes Detail, das für Ärger sorgt.

„Ghost of Yōtei“ wurde im September des vergangenen Jahres offiziell angekündigt, doch im Anschluss wurde es ungewöhnlich still um den Nachfolger von „Ghost of Tsushima“. Umso größer war die Freude bei den Fans, als Sucker Punch und Sony im April endlich den finalen Release-Termin des PS5-exklusiven Open-World-Abenteuers bekannt gaben.

Demnach wird „Ghost of Yotei“ am 2. Oktober 2025 erscheinen, während Käufer die Wahl zwischen drei verschiedenen Edition haben. So wird neben der Standardfassung und der digitalen Deluxe Edition auch eine üppig ausgestattete Collector’s Edition erhältlich sein, die für 250 Euro jede Menge Extras zu bieten hat. In einem neuen Trailer werden die Inhalte nun etwas genauer präsentiert. Doch ein fehlendes Detail sorgt nach wie vor für Empörung in der Community.

Luxus ohne Disc: Collector’s Edition im neuen Trailer vorgestellt

Die Collector’s Edition von „Ghost of Yotei“ umfasst neben einigen physischen Sammlerstücken auch sämtliche digitalen Extras der Deluxe Edition. Dabei handelt es sich um eine spezielle „Schlangen“-Rüstung für Protagonistin Atsu, eine besondere Rüstungsfarbe, ein Schwert-Kit und um ein spezielles Pferd inklusive passendem Sattel. Wie das Ganze im Spiel aussieht, zeigt der neue Trailer.

Außerdem gewährt das neue Video auch einen Blick auf die physischen Inhalte, die der Collector’s Edition vorbehalten sind. Dazu zählen eine Replik von Atsus Geistmaske, eine Schärpe, eine Tsuba, ein Papierkunst-Ginkgo-Baum, einige Kunstkarten und das Münzenspiel „Zeni Hajiki“.

Auf ein physisches Exemplar von „Ghost of Yotei“ inklusive Disc müssen Käufer der Collector’s Edition jedoch verzichten, was bei vielen Spielern nicht sonderlich gut ankommt – vor allem in Anbetracht des hohen Preises. Das macht sich auch in den Kommentaren unterhalb des neuen Trailers bemerkbar. Und auch das Fehlen eines Steelbooks stößt bei einigen Fans sauer auf.

State of Play zu Ghost of Yotei im Juli

Wer sich die Collector’s Edition von „Ghost of Yotei“ dennoch zulegen möchte, bekommt die Gelegenheit dazu im offiziellen PS Direct Store. Dort kann die Sammleredition nach wie vor exklusiv für 249,99 Euro vorbestellt werden. Vorbestellungen der Standard- und Deluxe-Editionen sind im PS Store ebenfalls schon möglich. Zudem ist die Standardfassung zusätzlich auch wie gewohnt als physische Version bei allen gängigen Einzelhändlern verfügbar.

Alle Vorbesteller – unabhängig von der gewählten Edition – dürfen sich zudem auf exklusive Pre-Order-Boni freuen. Dazu zählen eine besondere Maske, die Hauptfigur Atsu im Spiel tragen kann, sowie sieben einzigartige Avatare von Atsu und den Yotei Six zur Verwendung für das eigene PSN-Profil.

Neue Gameplay-Szenen und weitere Details zu „Ghost of Yōtei“ werden für den kommenden Monat erwartet: Nachdem das Action-Abenteuer bei der jüngsten State of Play keine große Rolle spielte, wird im Juli eine Sonderausgabe des Formats ausgestrahlt – diesmal ganz im Zeichen des neuesten Werks von Sucker Punch.

Geplant sind tiefere Einblicke in die Erkundung der Spielwelt, das Kampfsystem und die grundlegenden Spielmechaniken. Ein konkreter Termin wurde bislang jedoch noch nicht genannt.

