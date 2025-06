Ironheart: Nach Review-Bombing vor dem Start – Darsteller überrascht mit Reaktion auf Kritik

Noch bevor die ersten Episoden auf Disney+ starteten, fiel die neue Marvel-Serie „Ironheart“ dem sogenannten Review-Bombing zum Opfer und wurde mit negativen Bewertungen abgestraft. Schauspieler Anthony Ramos, der in der Serie Hauptantagonist The Hood mimt, sieht das jedoch positiv.

Mit „Ironheart“ startete in der vergangenen Woche die bereits vierzehnte Serie der Marvel Studios auf dem Streamingdienst Disney+. Doch noch bevor die Zuschauer überhaupt eine der ersten Episoden sehen konnten, hagelte es im Internet schlechte Bewertungen: Die neue Show fiel dem sogenannten Review-Bombing zum Opfer.

Auf Rotten Tomatoes sank die Bewertung der Nutzer zeitweise auf 32 Prozent. Das vermeintliche Problem für viele Kritiker: Das Spin-off zu „Black Panther: Wakanda Forever“ rückt mit Riri Williams eine schwarze Frau in den Mittelpunkt. Ihr Schauspielkollege Anthony Ramos, der ihren Gegenspieler The Hood verkörpert, überraschte jetzt jedoch mit seiner Aussage zu all der Kritik, in der er auch etwas Positives sieht.

Kritik an Ironheart? „Immerhin rede die Leute darüber“

Im Gespräch mit Buzzfeed (via IGN) zog Ramos einen Vergleich mit „Transformers: Aufstieg der Bestien“: „Du wirst Negativität haben, egal was passiert“, sagte der Darsteller, der im Sci-Fi-Actionfilm von 2023 als einer der Hauptcharaktere zu sehen war. „Ich war bei Transformers dabei, und die Leute haben auch da schon Mist geredet. Auch jetzt reden sie … jeder wird immer sagen, was er sagen will – aber am Ende des Tages wissen wir, was wir gemacht haben, und wir sind stolz darauf.“

Ramos weiter: „Wir sind nicht unbedingt die Ersten, die so etwas machen, aber unter all den Shows sind wir definitiv anders. Und ich denke, wenn man so ein bisschen aus der Reihe tanzt, bringt man sich automatisch in eine Position, in der die Leute eben sagen, was sie wollen.“

Somit betrachtet der Schauspieler das Review-Bombing von „Ironheart“ aus einem positiven Licht: „Ich finde, jeder hat ein Recht auf seine Meinung – und immerhin reden sie überhaupt darüber. Wenn nicht, dann würde ich mir Sorgen machen.“

„Iron Man liebt Ironheart“

Nachdem die ersten drei Folgen verfügbar sind, folgen die restlichen Episoden der sechsteiligen Miniserie hierzulande am 2. Juli. Und mittlerweile haben sich auch die Bewertungen etwas erholt. Auf Rotten Tomatoes sind die Zuschauerwertungen auf 56 Prozent gestiegen. Noch besser fallen die Rezensionen der Kritiker aus: Hier legt die Wertung derzeit bei 86 Prozent.

Ein etwas negativeres und durch das Review-Bombing bestimmtes Bild zeichnet sich auf IMDb: Bei knapp 22.000 abgegebenen Wertungen liegt das durchschnittliche Rating für „Ironheart“ aktuell bei 3,6 von maximal 10 Punkten.

Weitere Neuigkeiten aus dem MCU:

Unterstützung erhielt die neue Serie zuletzt auch durch Robert Downey Jr., der in der Vergangenheit als Iron-Man im Marvel-Universum zu sehen war. In einer Videobotschaft erklärte der Schauspieler, der in Zukunft die Seiten wechselt und in „Avengers: Doomsday“ den Bösewicht Dr. Doom darstellen wird, dass er „nicht glücklicher“ sein könne, Dominique Thorne in der Rolle von Riri Williams zu sehen: „Kurz gesagt: Iron Man liebt Ironheart.“

