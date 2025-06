PSN-Vorbestellungen: Ready or Not? Hier ist die neuste Top-20-Übersicht

Die heutigen Vorbesteller-Charts gewähren einen Überblick darüber, welche Games schon vor der Veröffentlichung einen gewissen Erfolg verbuchen können. Gleich mehrfach vertreten ist etwa der Taktik-Shooter „Ready or Not“. Sowohl die Standardversion als auch die Digital Deluxe Edition belegen Plätze unter den Top 5, wobei die Standardversion zum Wochenanfangssieger wurde.

Borderlands 4, Ark-Addons und mehr

Auch „Borderlands 4“ ist doppelt in den Charts zu finden. Die Super Deluxe Edition mit einem Preis von rund 130 Euro ist dabei die erfolgreichere der gelisteten Varianten. Einen Frühzugang gibt es damit nicht, was den Gearbox-Chef Randy Pitchford besonders erfreut, aber einige digitale Zusatz-Packs.

In den Top 20 finden sich verschiedene Genres und auch Addons. Mit „ARK Lost Colony Expansion Pass“ taucht in den Charts ein Erweiterungspaket auf, das Survival-Fans anspricht. Es reichte zum Wochenanfang für Platz 2. Die „Destiny 2 Jahr der Prophezeiung Ultimate Edition“ und die „Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition“ sind ebenfalls in der Rangliste vertreten.

Das „EA Sports MVP-Bundle“ erreicht mit 159,99 Euro den höchsten Preis. Allerdings sind gleich zwei Spiele in ihren Deluxe-Editionen enthalten: Käufer erhalten „Madden NFL 26“ und „College Football 26“ in einem Paket. Immerhin: EA-Play-Mitglieder profitieren von einen Rabatt von 10 Prozent und zahlen am Ende nur 143,99 Euro. Und mit der „Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition“ ist auch Sony als Publisher vertreten.

Die aktuellen PSN-Vorbesteller-Charts im Überblick

Ready or Not Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) ARK Lost Colony Expansion Pass (29,99 Euro) Destiny 2 Jahr der Prophezeiung Ultimate Edition (99,99 Euro) Borderlands 4 Super Deluxe Edition (129,99 Euro) Ready or Not (49,99 Euro) Delta Force F2P (8,99 Euro) Little Nightmares 3 Deluxe Edition (59,99 Euro) EA Sports MVP-Bundle (159,99 Euro) Jurassic World Evolution 3 Deluxe Edition (74,99 Euro) Little Nightmares 3 (39,99 Euro) Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Wuchang Fallen Feathers Deluxe Edition (59,99 Euro) Borderlands 4 (79,99 Euro) Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 Cross-Gen Edition (49,99 Euro) Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition (119,99 Euro) Mafia The Old Country (49,99 Euro) Mafia The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) Senuas Saga Hellblade 2 (49,99 Euro) Die Sims 4 Zauber der Natur Erweiterungspack (39,99 Euro)

Welche Spiele nach dem Launch die meisten Käufer mobilisieren können, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Zunächst lohnt an anderer Stelle ein Blick in den PlayStation-Store: Die Freischaltung der Essential-Neuzugänge für PlayStation Plus steht bevor. In der Zwischenzeit können die Essential-Spiele von Juni 2025 in die persönliche Bibliothek gepackt werden, allerdings nur noch heute und morgen einige Stunden lang.

