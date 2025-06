Ready or Not: Review-Bombing auf Steam – Spieler kritisieren Zensur vor Konsolen-Release

Ready or Not:

Der Taktik-Shooter “Ready or Not" sieht sich auf Steam einer Welle negativer Rezensionen ausgesetzt. Hintergrund sind Inhaltsänderungen, die Entwickler VOID Interactive vor dem Konsolenstart des Spiels angekündigt hat.

„Ready or Not“ erscheint für Konsolen und trifft dort offenbar auf ein zahlungsbereites Publikum, wie die neusten PS-Store-Charts zeigen. Allerdings erfolgt der Launch mit inhaltlichen Einschränkungen, die auch Auswirkungen auf die PC-Version haben. In der Steam-Community sorgt das erwartungsgemäß für erhebliche Unruhe, die mit einem Review-Bombing einhergeht.

Review-Bombing soll Entwickler unter Druck setzen

Am 28. Juni 2025, dem Tag der Bekanntgabe der Änderungen an „Ready or Not“, begannen zahlreiche Spieler damit, den Shooter auf Steam negativ zu bewerten. Laut einer Auswertung von Gamerant waren 64 Prozent aller Reviews an diesem Tag und 78 Prozent am Folgetag negativ. Im zurückliegenden Monat lag der Anteil negativer Bewertungen insgesamt bei 36 Prozent: Mittlerweile wird „Ready or Not“ bei den „Neuesten Bewertungen“ als „Gemischt“ eingestuft. Der Gesamt-Score liegt noch bei „Sehr positiv“ bzw. 88 Prozent Zustimmung.

Viele Rezensionen kritisieren, dass die PC-Community nicht die Konsequenzen der Konsolenanpassungen tragen solle. Einige Nutzer sehen die Änderungen zudem als Vertrauensbruch gegenüber jenen Spielern, die das Spiel in der ursprünglichen Form unterstützt haben

„Zensur“, schrieb jemand kurz und knapp und zeigte mit dem Steam-Daumen nach unten. Ein anderer: „Hört auf, aus Gier Dinge zu zensieren. Verarscht nicht die Leute, die euch geholfen haben, dorthin zu gelangen, wo ihr jetzt seid – uns PC-Spieler. Bedient ruhig die Konsolen, aber zieht den PC nicht mit hinein.“

Weniger Gore, Nacktheit und Gewaltszenen mit Kindern

„Ready or Not“ erschien 2021 zunächst im Early Access und erreichte beim vollständigen PC-Release im Dezember 2023 über 55.000 gleichzeitige Spieler. Der Konsolen-Release für PS5 und Xbox Series X/S ist für den 15. Juli 2025 geplant.

Für die Konsolenfassung musste VOID Interactive Inhalte anpassen, um die Vorgaben von Sony und Microsoft einzuhalten. Änderungen betreffen unter anderem:

Zerstückelung (Gore): Kein Zerstückeln mehr nach dem Tod, sonst gleicher Detailgrad.

Kein Zerstückeln mehr nach dem Tod, sonst gleicher Detailgrad. Nacktheit: Charaktere werden stärker bekleidet, z. B. wurde das Modell von Gerard überarbeitet.

Charaktere werden stärker bekleidet, z. B. wurde das Modell von Gerard überarbeitet. Kinder in Gewaltszenen: Animationen wurden entschärft. Eine Kinderfigur zum Beispiel wird nun schlafend dargestellt, statt auf eine verstörende Animation zu setzen.

„Die Änderungen an der Konsolenversion sind so gering, dass die meisten Leute hier nichts bemerken würden, wenn wir nichts sagen würden. Wir möchten aber transparent sein“, betonte VOID Interactive.

Obwohl die Anpassungen primär für Konsolen gelten, betreffen einige von ihnen auch die PC-Version. Als Gründe nennt der Entwickler einerseits die Wartung und bevorstehende Updates. Zwei inhaltlich unterschiedliche Versionen würden einen höheren Aufwand erfordern und das Risiko für Fehler erhöhen. Hinzu kommt das Crossplay, das einheitliche Inhalte erfordert.

Wie VOID Interactive in den kommenden Wochen auf die Kritik reagieren wird, bleibt vorerst offen – ebenso, wie sich „Ready or Not“ auf der PS5 und Xbox Series X/S schlagen wird.

