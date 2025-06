The Rogue Prince of Persia: Welche Konsolen werden versorgt? Altersfreigabe schafft Klarheit

The Rogue Prince of Persia:

Bereits im vergangenen Jahr bestätigte Ubisoft, dass "The Rogue Prince of Persia" nicht nur für den PC, sondern auch für Konsolen erscheinen wird. Dank einer aktuellen Altersfreigabe ist nun klar, welche Plattformen zum Launch unterstützt werden.

Mit „The Rogue Prince of Persia“ kündigten Ubisoft und die Entwickler von Evil Empire im vergangenen Frühjahr ein neues Abenteuer des persischen Prinzen an, das spielerisch neue Wege geht.

Wie der Name bereits andeutet, erwartet die Spieler eine klassische Roguelite-Erfahrung, die Plattforming-Action und fordernde Kämpfe miteinander kombiniert. „The Rogue Prince of Persia“ startete Ende Mai 2024 im Early Access auf dem PC und soll diesen im August wieder verlassen. Ubisoft bestätigte 2024 zwar, dass Evil Empire neben dem PC auch weitere Plattformen bedienen wird, nannte jedoch keine konkreten Konsolen.

Klarheit schuf nun das australische Rating-Board, das „The Rogue Prince of Persia“ kürzlich mit einer Altersfreigabe versah und dabei auch die Plattformen aufführte, auf denen das Roguelite erscheinen wird.

Für diese Konsolen erscheint das Abenteuer des persischen Prinzen

Wenig überraschend dürfen sich Spieler auf PS5 und Xbox Series X/S auf „The Rogue Prince of Persia“ freuen. Darüber hinaus erscheint auch eine Version für Nintendos Switch. Eine native Umsetzung für die Switch 2 wurde in der Altersfreigabe nicht erwähnt.

Diese könnte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Bis dahin können Besitzer der Switch 2 das Roguelite dank der Abwärtskompatibilität der Konsole spielen.

In „The Rogue Prince of Persia“ verschlägt es die Spieler in eine fiktive Version der ehemaligen persischen Hauptstadt Ktesiphon. In der Rolle des persischen Prinzen gilt es, eine Invasion durch den bösartigen Hunnenhäuptling Nogai und seine mörderische Armee abzuwehren.

Mit seinen bekannten akrobatischen Fähigkeiten bahnt sich der Prinz seinen Weg durch prozedural generierte Levels und nimmt den Kampf gegen die Hunnen auf. Zu den Besonderheiten von „The Rogue Prince of Persia“ gehört eine mystische Bola, die den Prinzen wiederbelebt, sollte er im Gefecht fallen.

„Wechsle nahtlos zwischen Plattforming und Kämpfen und setze deine akrobatischen Tricks ein, um deine Gegner zu überlisten. Renne die Wand entlang, um neue Angriffswege zu eröffnen, Fallen zu umgehen und schwer zugängliche Bereiche zu erkunden. Oder kombiniere den Wandlauf mit Tritten, Ausweichmanövern und Schlägen, um Massen von Gegner ohne einen einzigen Kratzer zu überwältigen“, so die Entwickler weiter.

