The Witcher 4: Grafik der Tech-Demo eine Garantie? CD Projekt RED bremst die Erwartungen

The Witcher 4:

Anfang des Monats präsentierte CD Projekt RED eine optisch beeindruckende Tech-Demo zu „The Witcher 4“, die jedoch nicht das finale Spiel zeigte. Das machte Production Manager Jan Hermanowicz nun nochmals in einem aktuellen Interview deutlich.

Zu Beginn des Monats sorgte CD Projekt RED für staunende Gesichter, als im Rahmen des State of Unreal-Events eine Tech-Demo zu „The Witcher 4“ auf einer PS5 präsentiert wurde. Neben einer beeindruckenden Grafik konnte das gezeigte Material auch mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde und aktiviertem Raytracing glänzen.

Doch auch wenn der Eindruck entstehen konnte, dass es sich um Szenen aus dem kommenden Action-Rollenspiel handelt, betonten die Entwickler deutlich, dass es lediglich eine technische Demonstration war. Und Production Manager Jan Hermanowicz stellte nun nochmals klar, dass Fans ihre Erwartungen besser zügeln sollten: Es gibt keine Garantie, dass „The Witcher 4“ am Ende genau so aussehen wird wie in der gezeigten Demo.

Tech-Demo ist keine finale Version: Was bleibt, was sich ändert

Hermanowicz stellte gegenüber GamesRadar+ erneut klar, dass es sich bei der Präsentation lediglich um eine Technologiedemo handelte und nicht um echtes Spielmaterial oder Gameplay. Daher könne man auch „nicht garantieren“, dass das gezeigte Bildmaterial „unverändert“ im finalen Spiel erscheint.

Die in der Tech-Demo gezeigte Region Kovir wird zwar in „The Witcher 4“ vorkommen, und laut Hermanowicz basierte die Demonstration auch auf tatsächlichen Assets von CD Projekt RED, allerdings bedeutet das im Umkehrschluss nicht zwangsläufig, dass die Assets in dieser Form auch für das fertige Spiel übernommen werden.

Eine Sache wird dem Production Manager zufolge jedoch unverändert bleiben: der „Kunststil und die visuelle Ausrichtung“. So wies er auch auf den Reveal-Trailer hin, der im Rahmen der Game Awards 2024 gezeigt wurde. Hier dürften die Fans im Vergleich zur Tech-Demo „eine gewisse Ähnlichkeit“ festgestellt haben. Zwar gebe es kleine Unterschiede, „aber sie teilen den gleichen Charakter, den gleichen Stil und die gleiche Ausrichtung“. Und das sei der „aktuelle Ansatz“ der Entwickler.

Nach dem Cyberpunk-Start: Transparenz ist für CD Projekt RED wichtig

Dennoch ist es CD Projekt RED äußerst wichtig zu betonen, dass die Tech-Demo auch als das wahrgenommen wird, was sie ist. Hermanowicz erklärte, das Studio versuche „extrem transparent“ zu sein. „Wir nennen das nicht Gameplay, wir tun nicht so, als wäre das das eigentliche Spiel. Es ist eine Technologiedemo“, betonte er.

Die Gründe dafür sind offensichtlich: „Wir haben aus dem Cyberpunk-Start viel gelernt“, so Hermanowicz. Dennoch sei es manchmal schwierig, den Leuten klarzumachen, dass es sich nur um eine technische Demonstration handelt. „Könnte das als Gameplay wahrgenommen werden?“, fragt er. „Viele Leute könnten es so sehen.“

Und obwohl die Tech-Demo auf einer Bühne mit einer PS5 gezeigt wurde, besteht der Production Manager darauf: „Wir wollen weiterhin betonen, dass dies eine Demonstration der Technologie ist.“

Bis die Fans tatsächliches Gameplay aus „The Witcher 4“ zu Gesicht bekommen werden, dürfte es noch eine Weile dauern. Erst im letzten Jahr erreichte das Action-Rollenspiel die Vollproduktion, während mit einer Veröffentlichung voraussichtlich frühestens im Jahr 2027 zu rechnen ist. Geplant ist der Release für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC.

