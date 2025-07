Borderlands 4: Loot-Shooter erhält skurrile Option, die genervte Claptrap-Fans freuen dürfte

Die „Borderlands“-Reihe von Entwickler Gearbox Software ist bekannt für ihre ausgesprochen skurrilen und oft exzentrischen Charaktere: von Mad Moxxi mit ihren moralisch fragwürdigen Methoden über Tiny Tina mit ihrer Neigung zu Gewalt und Schimpfwörtern bis hin zu Bösewicht Handsome Jack, der für seinen sehr eigenwilligen Sinn für Humor wohl unvergessen bleibt.

Speerspitze der einzigartigen „Borderlands“-Figuren dürfte aber der kleine, ständig plappernde und dadurch auch oftmals nervtötende Roboter Claptrap sein, der sich zu einer Art Maskottchen des Loot-Shooters entwickelt hat. Aufgrund seiner Eigenschaften ist er gleichermaßen liebenswert und strapazierend. Und aus diesem Grund hat sich Gearbox für „Borderlands 4“ eine ganz besondere Option einfallen lassen.

Claptrap: Geliebt, gehasst – und jetzt regulierbar

In „Borderlands 4“ werden die Spieler nämlich erstmals in der Geschichte des Franchise die Möglichkeit haben, die Lautstärke von Claptraps Stimme zu regulieren – und den Roboter bei Bedarf einfach völlig stumm zu schalten. Entdeckt wurde die Funktion von einem der Switch-Partner, der einen entsprechenden Screenshot auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) teilte.

Das wiederum veranlasste Sam Winkler von Gearbox, der als Narrative Director für „Borderlands 4“ verantwortlich ist, ein paar interessante Hintergrundinfos zu verraten. Demnach habe er extra für den Claptrap-Lautstärkeregler einige exklusive Dialogzeilen geschrieben, die unter anderem auch eine Anspielung auf ein älteres Spiel enthalten.

„Ich habe nur für dieses Feature ein paar Zeilen geschrieben, die vielleicht die albernste und spezifischste Anspielung auf einen bestimmten grauenhaften Akzent in einer klassischen Immersive Sim enthalten“, schrieb Winkler, der vermutlich Letitia aus „Deus Ex: Human Revolution“ meinen dürfte, die durch ihre übertriebene Sprechweise und Art für hitzige Diskussionen sorgte.

Fans sind begeistert: „Schon jetzt das Witzigste, was ihr je gemacht habt“

Bei der Community scheint die neue Option auf jeden Fall gut anzukommen: „Als jemand, der Claptrap hasst, werde ich dieses Feature sofort nutzen“, heißt es in den Kommentaren. „Schon jetzt das beste Borderlands-Spiel aller Zeiten“, schreibt ein anderer Nutzer, während an anderer Stelle gelobt wird: „Das ist ehrlich gesagt schon jetzt das Witzigste, was ihr je gemacht habt.“

In „Borderlands 4“ wird Claptrap, wie schon in den vorherigen Teilen, eine zentrale Rolle einnehmen. Das machte auch der zuletzt veröffentlichte Story-Trailer deutlich, der einen ersten Vorgeschmack auf die Hintergrundgeschichte und den Oberbösewicht lieferte. Demnach gilt es, eine Revolution gegen den Timekeeper zu entfachen, und Claptrap, „der sich selbst als Mastermind hinter dem Crimson Widerstand bezeichnet“, will die Kammer-Jäger zu seinen neuesten Rekruten machen.

„Borderlands 4“ wird ab dem 12. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Eine Switch 2-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Vorbestellungen sind bereits möglich, während Gearbox auch schon die Ideen für „Tonnen an großartigen DLCs“ teilte.

