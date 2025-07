College-Basketball: 2K Sports reagiert – Konkurrenz zu EA Sports angedeutet

EA Sports und 2K Sports richten den Fokus auf College-Basketball. Nachdem EA ein neues Projekt bestätigt hat, zieht 2K nach und deutet die Rückkehr in das Genre an.

EA Sports hatte am Montag in den sozialen Netzwerken das Bild eines Basketballs veröffentlicht und mit dem Hashtag #CBB ziemlich klargemacht, wohin die Reise geht: Das Unternehmen arbeitet an einem neuen College-Basketballspiel. Es wäre der erste Teil der Reihe seit „NCAA Basketball 10“ aus dem Jahr 2009.

Die Entscheidung, in das College-Basketball-Genre zurückzukehren, scheint eine Folge des großen Erfolgs von „EA Sports College Football 25“ zu sein. Der Titel erschien im Juli 2024 und avancierte in den USA zum umsatzstärksten Sportspiel. Der Nachfolger, „EA Sports College Football 26“, ist für den 10. Juli angekündigt, inklusive einer Deluxe Edition mit drei Tagen Vorabzugang.

2K Sports erkundet College-Pläne

Kurz nach der Ankündigung von EA Sports reagierte 2K Sports über X mit der Botschaft „Auf dem Campus war es zu lange ruhig“, versehen mit einem grinsenden Emoji. In einer Stellungnahme, die auch PLAY3.DE vorliegt, erklärte das Unternehmen: „2K ist die unangefochtene Heimat des Basketball-Gamings. Wir haben eine lange Tradition im College-Basketball und erkunden spannende neue Wege, um Athleten und Schulen zum Leben zu erwecken. Der Unterricht hat begonnen.“

Das bislang letzte College-Basketballspiel von 2K Sports war „College Hoops 2K8“ für PlayStation 3 und Xbox 360. Auf die Frage, ob ein neues eigenständiges Spiel geplant sei oder möglicherweise eine Kooperation mit EA Sports im Raum stehe, wollte 2K laut VGC jedoch keine weiteren Angaben machen.

Der Markt für Basketballspiele wird derzeit klar von 2K Sports dominiert, vor allem dank der Erfolge der „NBA 2K“-Reihe. EA Sports hingegen konnte zuletzt insbesondere mit American-Football- und Eishockey-Titeln punkten. Die parallelen Entwicklungen im Bereich College-Basketball könnten letztlich eine neue Konkurrenzsituation zwischen den beiden Publishern schaffen.

Wie die genauen Inhalte und Features der kommenden College-Basketballspiele aussehen werden, bleibt vorerst offen. Zu künftigen Projekten gibt es bislang keine formellen Ankündigungen mit konkreten Details zum Gameplay und dergleichen.

Weitere Meldungen zu College Basketball.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren