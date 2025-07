Crash Bandicoot: Gaming-Verfilmung geplatzt – Sega-Chef enthüllt gescheiterte Pläne

„Crash Bandicoot“ zählte in den 90er Jahren als Sonys großes Gaming-Maskottchen, und damals planten die Verantwortlichen sogar den Beuteldachs auf die große Kinoleinwand zu bringen. Doch die Pläne scheiterten, wie der ehemalige PlayStation-Manager und heutige CEO von Sega of America, Shuji Utsumi, jetzt enthüllte.

Als Antwort auf Nintendos erfolgreiche „Super Mario“-Spiele erschuf Entwickler Naughty Dog in den 90er Jahren mit „Crash Bandicoot“ einen eigenen Plattformer für Sonys PlayStation. Der genetisch mutierte Beuteldachs mauserte sich schnell zum Publikumsliebling und galt lange Zeit als Gaming-Maskottchen und trug maßgeblich zum Erfolg der ersten Sony-Konsole bei.

Die Verantwortlichen verfolgten sogar den Plan, die Abenteuer von Crash zu adaptieren und einen Film in die Kinos zu bringen. Das enthüllte der ehemalige PlayStation-Manager Shuji Utsumi, der mittlerweile als CEO die Geschicke von Sega of America lenkt, in einem aktuellen Interview mit The Game Business und verriet darüber hinaus, woran das Vorhaben scheiterte.

Hollywood nahm einen Crash-Bandicoot-Film „einfach nicht ernst“

Utsumi war eines der Gründungsmitglieder von Sony Computer Entertainment America und bekleidete unter anderem die Positionen als Vizepräsident für Produktlizenzierung und Direktor für Dritthersteller-Beziehungen. Er war maßgeblich am Launch der ersten PlayStation beteiligt und ist auch mitverantwortlich für den erfolgreichen Start von „Crash Bandicoot“ gewesen. Doch Utsumi, der Sony im Oktober 1996 in Richtung Sega verließ, hatte für das freche Beuteltier eine noch größere Vision.

Im Interview verriet Utsumi, dass er Crash gerne zum Sprung auf die große Leinwand verholfen hätte. Doch zu jener Zeit, als Videospiele vielerorts noch belächelt wurden, kam sein Vorschlag in Hollywood nicht sonderlich gut an.

„Als ich anfing, mich im Videospielgeschäft zu engagieren, schnappte ich mir Crash Bandicoot und fragte einige Filmstudios, ob sie daran interessiert wären, aus dieser Marke einen Film zu machen“, erinnerte sich Utsumi. „Aber ich wurde behandelt, als ob Videospiele nur ein Spielzeuggeschäft wären. Sie nahmen das einfach nicht ernst.“

Bringt Microsoft den Beuteldachs in die Kinos?

Doch womöglich könnte Crash noch in Zukunft in die Kinos kommen. Nach der Übernahme von Activision Blizzard hält Microsoft derzeit die Rechte am Franchise und erst im März dieses Jahres gab Microsoft-Gaming-Chef Phil Spencer zu verstehen, dass man weitere Film- und Serien-Adaptionen von Videospielen plant. Im Mai sprach sich außerdem auch Naughty Dogs Neil Druckmann für einen „Crash Bandicoot“-Film aus, verwies aber ebenfalls darauf, dass die endgültige Entscheidung bei Microsoft liegt.

Dass sich erfolgreiche Filmadaptionen auch positiv auf die Vorlage auswirken können, machte Utsumi im weiteren Verlauf des Gesprächs anhand von Segas „Sonic the Hedgehog“-Filmen deutlich. So zählen die drei Kino-Abenteuer des blitzschnellen blauen Igels zu den erfolgreichsten Videospiel-Verfilmungen aller Zeiten und konnten bereits die Milliarden-Dollar-Schallmauer durchbrechen. Ein vierter Film wurde unlängst bestätigt und soll im Frühjahr 2027 in die Lichtspielhäuser kommen.

Ob „Crash Bandicoot“ damals einen ähnlichen Erfolg in den Kinos hätte feiern können, ist natürlich fraglich. Angesichts der damaligen Technik wäre an eine Live-Action-Verfilmung wohl kaum zu denken gewesen, und auch ein Animationsfilm hätte sich wohl als äußerst schwierig erwiesen. Unterdessen wären die Fans wahrscheinlich schon froh, wenn ein neues Videospiel erscheinen würde. „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ liegt bald fünf Jahre zurück.

