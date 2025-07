Death Stranding 2: Kojima kommentiert die Reviews – und ärgert sich über Easter-Egg-Spoiler

Im Vorfeld der Veröffentlichung von „Death Stranding 2: On the Beach“ äußerte sich Komponist Yoann Lemoine, alias Woodkid, zum Feedback, das Hideo Kojima und sein Team während interner Tests erreichte.

Wie Lemoine erklärte, entschied sich Kojima im Verlauf der Entwicklung zu mehreren Änderungen. Offenbar, weil ihm das Feedback der Testspieler zu positiv ausfiel. „Dann sagte er: ‚Ich bin ganz ehrlich Wir haben das Spiel mit Spielern getestet, und die Ergebnisse waren zu gut. Es gefällt ihnen zu sehr. Das bedeutet, etwas stimmt nicht. Wir müssen etwas ändern.‘“, so Lemoine.

Laut dem Komponisten befürchtete Kojima, der Nachfolger könne nicht genug polarisieren und somit nicht ausreichend starke Emotionen hervorrufen. Doch wie steht Kojima heute zu den internationalen Wertungen, die „Death Stranding 2“ bereits jetzt als eines der besten Spiele des Jahres feiern?

Kojima bedankt sich für die Unterstützung

Diese Frage beantwortete ein Auftritt Hideo Kojimas im Rahmen der „Death Stranding World Strand Tour 2“ in der englischen Metropole London. Hier betrat Geoff Keighley, der Moderator des Summer Game Fest und der Game Awards, die Bühne, um Hideo Kojima vorzustellen. Er fragte den Kult-Designer, wie es sich anfühle, dass das Spiel nun endlich veröffentlicht sei.

„Nun, es wurde gut bewertet. Ich bin zufrieden mit den Wertungen, danke“, antwortete Kojima über einen Dolmetscher und bedankte sich für die Unterstützung der Community.

Allerdings gab es von Kojima nicht nur positive Äußerungen zum Umgang der Spieler mit „Death Stranding 2“. Ein weiteres Thema, das Geoff Keighley ansprach, waren die zahlreichen Easter Eggs im Spiel. Kojima kritisierte dabei, dass viele dieser versteckten Details unmittelbar auf Social Media und anderen Plattformen veröffentlicht werden.

Da Spoiler im Internet nie vollständig zu vermeiden seien, verderbe das anderen Spielern die Überraschung.

Kojima übt sich in Selbstkritik

Abschließend räumte Kojima ein, dass er an dieser Entwicklung leider nicht ganz unschuldig ist. Schließlich teile auch er regelmäßig Tweets oder Beiträge von Nutzern, in denen die Easter Eggs auftauchen. „Der Pizza-Mann, ja“, sagte Kojima.

„Ich habe so viele Easter Eggs eingebaut. Aber ich war ziemlich enttäuscht, weil sie sofort auf Social Media enthüllt wurden. Es ist noch nicht einmal eine Woche her, seit wir das Spiel veröffentlicht haben“, so Kojima weiter. „Ich retweete diese Dinge. Also bin ich ebenfalls Schuld daran.“

Was „Death Stranding 2“ spielerisch wie technisch zu bieten hat, verrät euch unser ausführlicher Test.

