Dying Light The Beast: Feature aus Teil 2 gestrichen – und was es für die Zukunft der Zombie-Saga bedeutet

Dying Light The Beast:

Für „Dying Light: The Beast“ wird Entwickler Techland auf ein bestimmtes Feature verzichten, das mit dem zweiten Teil eingeführt wurde. Franchise Director Tymon Smektala nannte die Gründe dafür in einem Interview und verriet darüber hinaus, was das für die Zukunft des Franchise bedeutet.

Im nächsten Monat wird mit „Dying Light: The Beast“ der nächste Teil von Techlands Zombie-Saga erscheinen. Und auch wenn der Titel die Zahl 3 nicht enthält, betrachten die Entwickler das Projekt als den dritten Hauptteil der Reihe.

Aus diesem Grund ist es für Techland auch besonders wichtig, dass das Spiel „ein Kanoneintrag“ sein wird. Das gab Tymon Smektala, seines Zeichens Franchise Director von „Dying Light“, jetzt in einem aktuellen Interview mit GamesRadar+ bekannt. Aus diesem Grund hat man sich auch dafür entschieden, ein Feature zu streichen, das erst mit dem zweiten Teil eingeführt wurde.

Techland verzichtet auf narrative Entscheidungen

In „Dying Light 2“ hatten die Spieler – anders als im Vorgänger – die Möglichkeit, durch narrative Entscheidungen nicht nur den Verlauf der Geschichte und das Ende zu beeinflussen, sondern durch die Fraktionsentscheidungen auch die Gestaltung der Spielwelt zu bestimmen. Doch mit „Dying Light: The Beast“ wird man die narrativen Freiheiten der Spieler einschränken und „zu dem zurückzukehren, was wir aus Dying Light 1 kennen“, sagte Smektala.

Der Hauptgrund: Techland möchte für „Dying Light: The Beast“ ein kanonisches Ende, sodass die nächsten Spiele darauf aufbauen können. „Wir wollten, dass dies ein kanonischer Eintrag in die Serie wird“, erklärt der Franchise Director weiter. „Wir blicken zurück auf das, was mit Kyle Crane im ersten Spiel geschah, und möchten das nächste Kapitel dieser Geschichte erzählen.“

Darüber hinaus möchten die Entwickler der Geschichte des Spiels ihre eigene Handschrift verleihen. Um das zu erreichen und um sicherzustellen, dass Protagonist Kyle am Ende für alle Spieler am selben Punkt ankommt, hat man sich dazu entschlossen, die narrativen Entscheidungen einzuschränken.

Kyle Crane soll am Ende von The Beast „genau dort“ sein, „wo wir ihn haben möchten“

Wie Smektala im weiteren Verlauf des Gesprächs zu verstehen gab, war es jedoch keine leichte Entscheidung, dieses Feature zu streichen. Schließlich wolle man bei der Entwicklung seiner Spiele auch weiterhin eine „Community-orientierte Denkweise“ pflegen. Allerdings stehen viele Spiele vor dem Problem, dass sie Spielern zwar Entscheidungsfreiheit geben, diese aber dann bei der Entwicklung einer erzählerischen Fortsetzung umgangen werden müssen.

Doch „Dying Light: The Beast“ soll den Spielern „einen Hinweis auf die Zukunft der Serie“ geben. „Uns war es sehr wichtig, dass Kyle Crane am Ende des Spiels genau dort ist, wo wir ihn haben möchten. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, von den narrativen Entscheidungen aus Dying Light 2 abzuweichen“, so Smektala abschließend.

Erscheinen wird „Dying Light: The Beast“ am 22. August 2025 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC. Das Zombie-Spektakel wurde ursprünglich auch für die PS4 und Xbox One angekündigt, doch diese Versionen werden von Techland erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht – spätestens bis zum Ende des Jahres.

