Halo: Ankündigungen für PS5 und mehr? Halo Studios verweist auf ein kommendes Event

In einer aktuellen Mitteilung wandten sich die Entwickler der Halo Studios an die "Halo"-Community und verwiesen auf die "Halo World Championship 2025" im Oktober. Das Event möchte das Studio nutzen, um über die Zukunft der ikonischen Shooter-Serie zu sprechen.

In den vergangenen Monaten kursierte immer wieder das Gerücht, dass es sich beim ersten „Gears of War“ nicht um den einzigen legendären Xbox-Klassiker handelt, der in einer überarbeiteten Fassung zurückkehrt.

Während es sich bei dem im August erscheinenden „Gears of War: Reloaded“ um ein Remaster der seinerzeit veröffentlichten Ultimate Edition handelt, soll das erste „Halo“ in Form eines Remakes neu aufgelegt werden. Die Halo Studios (ehemals: 343 Industries) haben die Gerüchte um das Remake bislang zwar nicht kommentiert, jedoch im Herbst 2024 darauf hingewiesen, dass das Studio an mehreren „Halo“-Projekten arbeitet, die auf Basis der Unreal Engine 5 entstehen.

In einer aktuellen Mitteilung deutete das Studio zudem an, dass wir im Herbst mit weiteren Informationen rechnen können. So wandten sich die Halo Studios an die Spielerschaft und empfahlen, das „Halo World Championship“-Event im Oktober nicht zu verpassen.

Studio möchte über die Zukunft von Halo sprechen

Konkreter wurden die Verantwortlichen in der Botschaft an die Community zwar nicht, versprachen jedoch, über die Zukunft der „Halo“-Marke zu sprechen. „In den vergangenen Wochen gab es eine Menge Spekulationen darüber, wann und wo weitere Details zu den verschiedenen Projekten enthüllt werden könnten, an denen Halo Studios derzeit arbeitet“, so das Studio.

„Normalerweise äußern wir uns nicht zu solchen Dingen. Aber diesmal möchten wir uns zu Wort melden und ein wenig mehr Einblick geben. Vor allem für die Halo-Fans, die noch unentschlossen sind, ob sie das diesjährige Event besuchen sollen.“

Die Entwickler ergänzen: „Spekulationen machen zwar Spaß, aber wenn ihr offizielle Informationen darüber wollt, woran Halo Studios arbeitet, solltet ihr das diesjährige Halo World Championship auf keinen Fall verpassen. Wir hoffen sehr, euch im Oktober in Seattle begrüßen zu dürfen!“

Handfeste Details zu geplanten Präsentationen im Rahmen des „Halo World Championship“-Events nannten die Halo Studios noch nicht.

Hinweise auf PS5-Versionen verdichteten sich zuletzt

Unbestätigten Berichten zufolge dürfen sich Spieler auf mehrere „Halo“-Produktionen freuen, die für die PlayStation 5 erscheinen könnten. Zum einen soll ein Remake von „Halo: Combat Evolved“ in Arbeit sein, das auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht und voraussichtlich für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Darüber hinaus soll die „Halo: The Master Chief Collection“ den Weg auf die PS5 finden – wenn auch in einem eingeschränkten Umfang. Ein weiterer Titel, der mit einer PS5-Portierung in Verbindung gebracht wird, ist „Halo: Infinite“.

Allerdings ist zu beachten, dass die Halo Studios die Gerüchte rund um mögliche PS5-Versionen der „Halo“-Reihe bislang weder kommentiert noch bestätigt hat.

