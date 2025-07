MindsEye: Update 01.009 soll Erfahrung auf der PS5 verbessern – Verbesserungen in der Übersicht

Wie Build a Rocket Boy bekannt gab, steht auf der PS5 ab sofort ein neues Update zu "MindsEye" bereit, das umfangreiche Verbesserungen mit sich bringt. Der offizielle Changelog verrät, was das Update 01.009.000 im Detail zu bieten hat.

Im vergangenen Monat veröffentlichten die Entwickler von Build a Rocket Boy mit dem Action-Titel „MindsEye“ ihr erstes großes Projekt, das jedoch technisch wie spielerisch einen durchwachsenen Start hinlegte.

Sowohl die Performance-Probleme als auch die zahlreichen Bugs sorgten zum Launch für reichlich Kritik und hatten laut Analysten zufolge, dass sich die Spielerzahlen in einem überschaubaren Rahmen bewegen. Das Studio gelobte umgehend Besserung und stellte in den Wochen nach dem Release Hotfixes und Updates bereit, mit denen das Team erste Fehler behob.

Wie Build a Rocket Boy auf X bekannt gab, steht auf der PS5 sowie der Xbox Series X/S ab sofort das dritte Update zu „MindsEye“ bereit. Dieses soll auf Basis des Community-Feedbacks allerlei Verbesserungen mit sich bringen und für eine stabilere Spielerfahrung sorgen.

Behobene Abstürze, Balancing-Anpassungen und mehr

Das neue Update aktualisiert die PS5-Fassung auf die Version 01.009.000 und steht ab sofort in Form eines 4,1 Gigabyte großen Downloads bereit. Wie die Entwickler ankündigen, behebt das Update zum einen diverse Absturzursachen, über die die Spieler seit der Veröffentlichung von „MindsEye“ klagten.

Des Weiteren besserte das Team beim allgemeinen Balancing nach, verbesserte die KI der Gegner weiter und behob gleich einen ganzen Schwung an Bugs, die in unterschiedlichen Bereichen des Spiels auftreten konnten. Auch die mitunter unrealistische Beleuchtung der Spielwelt in Zwischensequenzen auf der PS5 soll der Vergangenheit angehören.

Der nachfolgende Changelog verrät euch, welche Fehler Build a Rocket Boy sonst noch in Angriff nahm.

Stabilität

Verbesserte allgemeine Stabilität, um Abstürze – insbesondere bei langen Spielsitzungen – zu reduzieren

Behebung von KI-bedingten Abstürzen während komplexer Kampfsituationen

Gameplay – Schwierigkeitsgrad-Anpassung

Erhöhte Zielgenauigkeit der KI über alle Schwierigkeitsgrade hinweg für anspruchsvollere und konsistentere Kämpfe

Anpassung des mittleren Schwierigkeitsgrads durch reduzierte Schadensfilterung. Die Kämpfe werden dadurch leicht anspruchsvoller

Charaktersteuerung

Verbesserte Deckungsverhalten – Übergänge in Deckung wirken jetzt flüssiger

Optimierte Bewegung auf Treppen – Animationen enden korrekt, bessere Ausrichtung auf den Stufen

Verfeinerte Waffenhandhabung bei Deckungswechseln

Animationen

Verbesserte Alltags- und Lebenswelt-Animationen mit flüssigeren Übergängen

Fahrzeuge

Verbesserte Fahrzeugphysik an Steigungen – stabileres und vorhersehbareres Anhalten

Künstliche Intelligenz (KI)

Behebung diverser Fehler, die zu unvorhersehbarem KI-Verhalten führten

Anpassung der Deckungslogik – KI positioniert sich nun nicht mehr zu dicht beieinander

Fehler behoben, bei denen KI nach dem Aussteigen sofort starb oder in die falsche Richtung schoss

Reaktionen bei Treffern funktionieren nun zuverlässig

Gegner in Fahrzeugen reagieren jetzt korrekt auf Kopfschüsse

Umgebung

Verbesserte Inszenierung von „Kriegsrecht“-Szenen

Behebung visueller Fehler in mehreren Umgebungen

Verbesserte Wetterübergänge – keine abrupten Wechsel mehr in der letzten Mission

Audio

Verbesserte Fahrzeugsounds für eine immersivere Klangkulisse

Verbesserte Zerstörungsgeräusche bei Fahrzeugen, insbesondere Fenstereffekte

Allgemeine Audiobereinigung und -optimierung

Natürlichere Reaktionen bei Fußgänger-Dialogen

Cinematics

Behebung von LOD-Problemen (Level of Detail) in mehreren Zwischensequenzen

Optimierungen an ausgewählten Filmsequenzen

Lokalisierung

Korrekturen an Übersetzungen in mehreren Sprachen

Fehlerbehebungen (Bugfixes)

Behebung eines Problems, bei dem Grafikeinstellungen nach einem Neustart zurückgesetzt wurden

Spieler konnten sich in bestimmten Situationen in einer Gehschleife festlaufen – Problem behoben

Behebung von Charakterverzerrungen in Zwischensequenzen und im Spiel

Texturproblem mit der Deluxe-Edition-Weste behoben

Flackernde VFX-Effekte in bestimmten Bereichen korrigiert

Diverse Fehlerbehebungen in Menüs und HUD

Verbesserte Passanten-Animationen und Gesichtsausdrücke

Missionsblocker und Skriptprobleme bei offenen Weltbegegnungen behoben

Kamera- und UI-Probleme im Zusammenhang mit Play.MindsEye-Inhalten beseitigt

Spieler können das Hades-Fahrzeug nun nicht mehr mitten im Flug verlassen

Checkpoint-Fehler im Zusammenhang mit „Clash of the Egos“ und „Meeting Marco Silva“ behoben

Problem gelöst, bei dem Jacob im Jeep feststecken konnte („In Pursuit of the Orb“)

Fehler in den Missionsbedingungen von „This Means War“ und „Industrial Espionage“ behoben – weniger strenge Kriterien

Fahrverhalten von Claudia in „The Mole“ verbessert – keine abrupten Kurven mehr

UI-Aufforderungen beim Minispiel „The Wrong Move“ erscheinen nun früher, Timing optimiert

„MindsEye“ ist für PC, PS5 sowie Xbox Series X/S erhältlich und soll den ursprünglichen Planungen von Build a Rocket Boy zufolge über Jahre mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Zuletzt kam jedoch das Gerücht auf, dass der enttäuschende Launch des Action-Titels zu umfangreichen Entlassungen geführt haben könnte.

