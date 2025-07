PS Plus Essential: Bekannter Bug schlägt zu und verhindert Download eines Juli-Neuzugangs

PS Plus Essential:

Heute erhielten Abonnenten von PlayStation Plus Zugriff auf die neuen Essential-Titel aus dem Juli 2025. Schon kurz nach der Freischaltung meldeten sich erste Spieler zu Wort und berichteten von einem Bug, der den Download eines der Neuzugänge verhindert.

Nach der offiziellen Ankündigung in der vergangenen Woche schaltete Sony Interactive Entertainment die Juli-Neuzugänge von PlayStation Plus Essential am heutigen Dienstagvormittag frei.

Während sich „Jusant“ und der Fighting-Titel „The King of Fighters 15“ wie vorgesehen herunterladen lassen, sorgt Blizzards Action-Rollenspiel „Diablo 4“ aktuell für Probleme. Wie betroffene Nutzer berichten, sehen sie sich hier mit einem bekannten Bug des PlayStation Stores konfrontiert, der in dieser Form nicht zum ersten Mal auftritt.

Im Detail geht es um eine Fehlermeldung, die die Spieler darauf hinweist, dass sie „Diablo 4 nicht herunterladen können, da sie bereits eine andere Version des Spiels besitzen“.

Fehler dürfte in Kürze behoben werden

Schnell wurde deutlich, dass die besagte Fehlermeldung Spieler heimsucht, die vor dem Release die Beta von „Diablo 4“ gespielt haben. Die Beta wird vom PlayStation Store fälschlicherweise wie eine Vollversion des Action-Rollenspiels behandelt und verhindert, dass PlayStation Plus-Nutzer, die an der Beta teilnahmen, „Diablo 4“ im Rahmen von PlayStation Plus Essential wie vorgesehen herunterladen können.

Ein nicht unbekannter Bug, der in der Vergangenheit bereits mehrfach auftrat. Daher ist auch klar, dass sich Betroffene lediglich ein wenig in Geduld üben müssen. Bislang wurde der Fehler nämlich stets relativ schnell behoben. Bei „Diablo 4“ dürfte es daher ähnlich laufen.

Nach der heutigen Freischaltung der Essential-Titel geht es in der nächsten Woche mit der offiziellen Enthüllung der Juli-Spiele für die Stufen Extra und Premium weiter. Die Ankündigung erfolgt traditionell am zweiten Mittwoch eines Monats und somit am 9. Juli 2025 gegen 17:30 Uhr.

Herunterladen und spielen könnt ihr die Juli-Spiele für Extra und Premium ab dem darauffolgenden Dienstag, den 15. Juli 2025 – meist schon ab 10 Uhr am Vormittag.

Kürzlich äußerte sich Sony Interactive Entertainment in Person von Nick Maguire, Vizepräsident für globale Dienste bei PlayStation, zur anhaltenden Kritik an den Extra- und Premium-Titeln und erklärte, warum es schlichtweg nicht möglich sei, jeden Monat ein Line-Up zur Verfügung zu stellen, das alle Spieler gleichermaßen anspricht.

