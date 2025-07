PS Plus Essential: Juli-Spiele für PS5 und PS4 zum Download bereit

PS Plus Essential:

Die Neuzugänge für PS Plus Essential sind da. Der Juli startet mit drei weiteren Spielen, die über das Abo bezogen werden können. Auch die Neuzugänge für Extra und Premium nahen.

Am heutigen 1. Juli, der passenderweise auf den ersten Dienstag des Monats fällt, hat Sony die Neuzugänge der PlayStation-Plus-Stufe Essential freigeschaltet. Einmal mehr können Abonnenten drei Games in ihre Bibliothek packen, darunter ein Spiel aus dem Hause Blizzard, das bei den Spielern offensichtlich auf weniger Anklang stößt. Auch Abonnenten der Stufen Extra und Premium profitieren vom neusten Drop.

Drei PS-Plus-Titel im Essential-Angebot

Nachfolgend eine Übersicht über die heutigen Neuzugänge:

Diablo 4 – PS5, PS4

Veröffentlicht im Juni 2023

Metascore: 86

User-Score: 2,5

Score im PS Store: 4,03

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

The King of Fighters 15 – PS5, PS4

Veröffentlicht im Februar 2022

Metascore: 79

User-Score: 7,7

Score im PS Store: 4,46

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Jusant – PS5

Veröffentlicht im Oktober 2023

Metascore: 85

User-Score: 7,6

Score im PS Store: 4,59

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Alle Titel sind Bestandteil des PS-Plus-Essential-Abonnements, das monatlich wechselnde Spiele bereithält. Nach der Inanspruchnahme, die manuell erfolgen muss, bleiben diese dauerhaft in der persönlichen Bibliothek erhalten und können gespielt werden, solange das Abonnement aktiv ist.

Für PS-Plus-Extra- und Premium-Abonnenten folgt im Juli ein weiterer Schwung an Spielen. Sollte Sony Interactive Entertainment beim gewohnten Muster bleiben, erfolgt die Ankündigung am Mittwoch, 9. Juli 2025, gegen 17:30 Uhr. Die Freischaltung der Inhalte ist am Dienstag, 15. Juli 2025, ab 10 Uhr zu erwarten.

Bereits bekannt sind drei Titel, die das kommende Angebot ergänzen:

Abiotic Factor (Extra)

(Extra) Twisted Metal 3 (Premium)

(Premium) Twisted Metal 4 (Premium)

Im Unterschied zur Essential-Stufe lassen sich Spiele aus den Extra- und Premium-Katalogen nicht dauerhaft sichern. Verlässt ein Titel das Angebot, endet auch der Zugriff für aktive Abonnenten.

Im Juli betrifft dies unter anderem “Dying Light 2 Stay Human”, “Remnant 2” und “Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion”. Im Premium-Bereich verschwindet außerdem das VR-Spiel “Job Simulator” aus dem Sortiment. Nachfolgend die komplette Liste:

Während keine neuen Gesamtzahlen zu PlayStation Plus vorliegen, gab Sony Interactive Entertainment jüngst Angaben zum Erfolg der Premium-Stufe heraus. Die Zahl der Abonnenten sei innerhalb der vergangenen 12 Monate um 18 Prozent gestiegen.

Eine zuvor veröffentlichte Statistik macht wiederum deutlich, dass der Zuwachs vor allem mit einem geringeren Anteil der Essential-Stufe einherging:

PS Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst, der es Spielern ermöglicht, online im Multiplayer-Modus zu spielen, monatlich ausgewählte Spiele kostenlos herunterzuladen und exklusive Rabatte im PlayStation Store zu erhalten.

Zudem bietet der Dienst Cloud-Speicher für Spielstände sowie je nach Tarif Zugang zu einem umfangreichen Katalog älterer und neuerer Spiele. Pro Jahr werden bis zu 151,99 Euro fällig, sofern es zu keiner weiteren Preiserhöhung kommt.

