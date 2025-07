PS Plus wird teurer: Kräftiger Preissprung in der Türkei, aber was bedeutet das für Deutschland? 

Sony hebt die Preise für PS Plus in der Türkei um rund 55 Prozent an. Statt Ragebait lohnt sich an dieser Stelle allerdings ein Blick auf die Gesamtsituation, bei der die Inflation eine gewaltige Rolle spielt.

Während die Preise für PlayStation Plus in den meisten Ländern seit Jahren stabil sind, müssen sich türkische Spieler mal wieder auf einen deutlichen Preisanstieg einstellen.

Die Deluxe-Stufe (hierzulande Premium) verteuerte sich von bislang 2.740 ₺ auf 4.266 ₺ pro Jahr, was einer Steigerung von fast 56 Prozent entspricht. Auch die Essential- und Extra-Stufen werden künftig teurer, wie die folgende Übersicht zeigt:

Deluxe: 4.266 ₺ (+55,7 %)

4.266 ₺ (+55,7 %) Extra: 3.645 ₺ (+55,8 %)

3.645 ₺ (+55,8 %) Essential: 2.160 ₺ (+54,3 %)

Sony begründet solche Preisanpassungen üblicherweise damit, die Qualität des Dienstes und den Zugang zu hochwertigen Inhalten sicherstellen zu wollen. Auf den türkischen Markt lohnt allerdings ein gesonderter Blick.

Inflation explodiert in der Türkei

Bereits vor zwei Jahren hatte es in der Türkei teils drastische Preiserhöhungen gegeben, die bis zu 600 Prozent betrugen, wie Daily Times berichtet. Viele türkische Nutzer reagieren deshalb erwartungsgemäß angespannt auf die erneute Verteuerung, insbesondere angesichts der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Situation.

Die Inflation in der Türkei lag in den vergangenen Jahren häufig zwischen 40 und 75 Prozent und hat die Landeswährung massiv entwertet. Das bedeutet aber auch für Sony, dass die Verkäufe von PlayStation Plus auf dem dortigen Markt ohne Anpassung der Preise kaum etwas wert sind.

Hinzu kommt: Trotz der erheblichen Preissteigerungen bleiben die PlayStation-Plus-Tarife in der Türkei auch nach der Erhöhung deutlich unter dem Niveau anderer Märkte. Umgerechnet zum aktuellen Wechselkurs von etwa 47 ₺ pro Euro ergeben sich folgende Jahrespreise:

Deluxe/Premium: ca. 90 Euro

Extra: ca. 77 Euro

Essential: ca. 46 Euro

Zum Vergleich: In Deutschland liegen die Jahrespreise derzeit bei 151,99 Euro (Premium), 125,99 Euro (Extra) und 71,99 Euro (Essential). Ähnliche Beträge werden in vielen anderen Ländern erhoben.

Allerdings hinkt ein bloßer Preisvergleich, sobald Medianlöhne und Lebenshaltungskosten gegenüberstellt werden. So „müssen“ Spieler in der Türkei im Schnitt etwa 1,7 Prozent ihres Monatsgehalts für die Deluxe- bzw. Premium-Stufe aufwenden, in Deutschland sind es lediglich rund 0,5 Prozent.

Türkische Spieler müssen also proportional mehr als dreimal so viel ihres Einkommens für PlayStation Plus einplanen, obwohl der absolute Preis in Euro deutlich günstiger ist. Hinzu kommt, dass die Lebenshaltungskosten auf dem dortigen Markt regelrecht explodiert sind.

Sony kann auf nationale Unterschiede dieser Art freilich nur bedingt Rücksicht nehmen, da das Unternehmen wirtschaftlich agieren muss. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Spieler außerhalb der Türkei äußerst kostengünstig mit PSN-Inhalten eindecken oder die Abos zum Schnäppchenpreis stapeln.

Doch was bedeutet die Preiserhöhung von PS Plus in der Türkei nun für Deutschland? Nichts – zumindest direkt, auch wenn in Schlagzeilen etwas anderes kolportiert wird. Allerdings lassen sich zukünftige Preissteigerungen hierzulande unabhängig von der Situation in der Türkei nicht grundsätzlich ausschließen.

In der Zwischenzeit können die neuen Essential-Games heruntergeladen werden, die Sony heute in die Basisversion des dreistufigen PS-Blus-Abos brachte.

