PS6: KI könnte Sonys nächste Konsole prägen, aber wie steht es um Frame-Generation?

Die nächste Konsolengeneration steht quasi in den Startlöchern. Sony und AMD entwickeln Technologien, die KI als zentralen Bestandteil der PS6 etablieren könnten. Frame-Generierung steht dabei besonders im Fokus, auch im kritischen Sinne.

Bislang wurden weder die PS6 noch Microsofts nächste Xbox offiziell angekündigt. Doch beide Unternehmen haben längst bestätigt, dass sie an neuer Hardware arbeiten. In beiden Fällen ist AMD beteiligt. Und im Rahmen dieser Kooperation dringen gelegentlich Informationen zu dem durch, was uns mit der kommenden Hardware erwarten könnte.

Mark Cerny, leitender Architekt der PS5 und PS5 Pro, sowie Jack Huynh, AMDs Senior Vice President für Computing und Grafik, standen IGN kürzlich für ein Gespräch zur Verfügung, in dem es um zukünftige Grafiktechnologien ging. Eine baldige Veröffentlichung der PS6 wurde erwartungsgemäß nicht bestätigt. Allerdings zielt die Zusammenarbeit zwischen Sony und AMD auch auf Sonys nächste Konsole ab.

Die nächste Stufe des KI-Upscalings

Eine wichtige Grundlage für die PS6 bildet eine Konsole, die seit Ende 2024 auf dem Markt verweilt: PSSR, erstmals in der PS5 Pro integriert, war der Anfang dessen, was in „Project Amethyst“ münden sollte. Dabei handelt es sich um eine Kooperation, die nicht nur den Sony-Konsolen zugutekommt, sondern auch plattformübergreifende Fortschritte ermöglichen soll, etwa auf dem PC.

Während die PS5 Pro mit PSSR den Beweis antrat, dass Spiele bei einer optimierten Umsetzung derartiger Upscaling-Verfahren auch auf Konsolen profitieren können, kamen Schwachstellen zutage. Immerhin setzt PSSR weitgehend auf die RDNA-2-Architektur, um die Kompatibilität zu gewährleisten.

Neue Technologien sollen hier Abhilfe schaffen. Laut Cerny haben AMD und Sony gemeinsam einen neuen Algorithmus für KI-Upscaling entwickelt, der Berichten zufolge zumindest teilweise die Grundlage für das auf der Computex 2025 vorgestellte „FSR Redstone“ bilden soll. Zwar stehen genaue Details noch aus, doch wird die neue Technik mit Nvidias Umstieg auf ein Transformer-Modell verglichen, das beim KI-Upscaling an die Stelle klassischer Convolutional Neural Networks (CNN) tritt.

Die „Hardware zur Beschleunigung des maschinellen Lernens“, die man gemeinsam für RDNA 5, entwickelt, sei letztlich ein direktes Ergebnis der Zusammenarbeit. Weder Cerny noch Huynh wollten jedoch bestätigen, ob diese Technologie tatsächlich in der PS6 zum Einsatz kommen wird.

Zwischen Upscaling und Frame-Generierung

KI-Technologien wie Upscaling versprechen eine höhere Bildqualität bei geringerem Hardwareaufwand. Immerhin wird es zunehmend schwieriger, rein über Hardware deutliche Leistungssprünge zu erzielen, ohne die Spieler finanziell stark zu belasten. Wer etwa mit einer RTX 5090 liebäugelt*, weiß, welche Preise dafür fällig werden.

Softwarelösungen sind ein vergleichsweise kostengünstiger Weg, um die Leistung zu steigern. Sowohl Nvidia als auch AMD setzen auf Verfahren wie DLSS 4 oder FSR 4, die auch Frame-Generierung integrieren. Allerdings bringt diese Technologie ihre eigenen Herausforderungen mit sich.

Frame-Generierung erzeugt zusätzliche Bilder zwischen bereits vorhandenen Frames, indem ein Frame in der Render-Warteschlange zurückgehalten wird. Das ermöglicht höhere Bildraten, birgt jedoch Risiken: visuelle Artefakte und erhöhte Latenz zählen zu den größten Herausforderungen. Deshalb wird empfohlen, Frame-Generierung erst ab einer Basis-Performance von mindestens 45 bis 60 FPS einzusetzen. Hier könnten Konsolen schnell an ihre Grenzen stoßen.

Als Cerny von IGN gefragt wurde, ob Frame-Generierung in der PS6-Konsolengeneration eine Rolle spielen wird, erklärte er, dass es letztlich in der Hand der Spieler liege. „[SIE] kann eine hohe Framerate unterstützen, indem es ein Rendering mit niedrigerer Auflösung und eine aggressivere Superauflösung verwendet. Wir können eine hohe Framerate auch durch Frame-Generierung unterstützen. Und sobald es diese Wahlmöglichkeit gibt, kann Sony mehr darüber erfahren, was die Spieler wollen.“

Auf dem PC ist Frame-Generierung längst verbreitet, wirft bei Konsolen jedoch zusätzliche Fragen auf:

Konsolen bieten den Nutzern weniger Möglichkeiten, Funktionen individuell ein- oder auszuschalten.

Entwickler könnten Frame-Generierung standardmäßig aktivieren, ohne dass Spieler diese Funktion selbst beeinflussen können.

Es besteht das Risiko, dass Spiele trotz angegebener 60 FPS optisch oder spielerisch eher wie 30 FPS wirken.

Ob die Technologie im Einzelfall sinnvoll ist, dürfte am Ende stark vom jeweiligen Spiel abhängen. Cerny betonte, dass Sony den Entwicklern möglichst viele Freiheiten lassen möchte. Ebenso sollen die Studios nicht ausschließlich auf Upscaling und dergleichen festgenagelt werden.

Laut Cerny könnte sogar ChatGPT unterstützt werden, falls die Entwickler es einsetzen möchten, auch wenn dies nicht der Hauptfokus sei. Stattdessen liege der Schwerpunkt bei Sony Interactive Entertainment auf der Weiterentwicklung der Grafiktechnologien, zu denen Features wie Frame-Generation zählen.

Wann die PS6 die PS5 ablösen soll, ist nach wie vor unklar. Allerdings können sich Kunden auf eine Richtung einstellen: KI wird voraussichtlich die technische Grundlage der nächsten PlayStation-Generation prägen. Einhergehen würden potentielle Leistungsgewinne, ohne die Spielqualität zu gefährden. Ob weniger rohe Hardware-Power letztlich auch die Preise moderat halten kann, bleibt abzuwarten.

