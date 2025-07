PS6: Maschinelles Lernen und neue Architektur sollen Grafikgrenzen verschieben

Sony bereitet sich mit der PS6 auf die nächste Konsolengeneration vor. Das japanische Unternehmen arbeitet dabei eng mit AMD zusammen. Eine der Kooperationen läuft unter der gemeinsamen Initiative „Project Amethyst“, zu der weitere Details bekannt wurden.

Laut AMD-Leiter Jack Huynh handelt es sich bei „Project Amethyst“ um etwas, das „sich auf maschinenlernbasierte Grafik- und Gameplay-Innovationen konzentriert und auf zwei Kernzielen aufbaut.“

Entwicklung hochwertiger neuronaler Netzwerke

Das erste Ziel beschrieb Huynh im Rahmen eines Treffens mit dem PlayStation-System-Architekten Mark Cerny als die Aufgabe, „eine Architektur zu entwerfen, die speziell für maschinelle Lern-Workloads beim Spielen optimiert ist.“ Zweitens soll die Arbeit auf „die Entwicklung hochwertiger neuronaler Netzwerke“ zielen, die „die Grenzen der Echtzeit-Spielgrafik erweitern.“

Im Kern gehe es darum, KI-Systeme einzusetzen, um Grafikprozesse zu verbessern, etwa bei Auflösung und Bildrate. Aufgaben, die traditionell viel Rechenleistung beanspruchen, könnten damit auf der PS6 effizienter bewältigt werden. Ähnliche Ansätze hatte Sony bereits mit der PS5 Pro verfolgt – und zwar mit PSSR, einem KI-basierten Upscaling-Verfahren zur Steigerung der Bildqualität ohne signifikante Leistungseinbußen.

Huynh betonte weiter: „Das ist nicht bloß Theorie, es ist gemeinsam entwickelte Realität. Von Hardware-Durchbrüchen bis hin zu Software-Fortschritten haben wir intelligentere, effizientere Lösungen wie Super Resolution in FSR 4 geliefert.“

Davon hören wir nicht zum ersten Mal:

Er kündigte außerdem an, dass AMD „den Weg für auf maschinellem Lernen basierende Frame-Generierung und Ray-Regeneration in FSR Redstone“ bereitet. Auch diese Technologien könnten bei der PS6 zum Einsatz kommen.

Maschinelles Lernen verspricht laut Huynh eine deutliche Steigerung der Effizienz. KI-Systeme könnten Prozesse wie Raytracing beschleunigen oder Bildinhalte hochskalieren, was sowohl die visuelle Qualität als auch die Performance verbessern würde. „Es liegt enormes Potenzial vor uns, und wir sind unglaublich stolz auf das, was wir bisher erreicht haben“, so Huynh.

Sony-Handheld könnte deutlich profitieren

Die Kooperation zwischen Sony und AMD deutet darauf hin, dass die kommende PlayStation-Generation stärker als je zuvor auf maschinelles Lernen setzen wird. Ebenso dürfte „Project Amethyst“ bei einem möglichen PS6-Handheld eine Rolle spielen.

Gerüchten zufolge soll ein tragbares Gerät in der Lage sein, PS5-Titel darzustellen, was dem Vernehmen nach nur mit Unterstützung von Verfahren wie PSSR realisierbar wäre. Eine offizielle Bestätigung für ein solches Handheld existiert bislang jedoch nicht.

Fest steht hingegen, dass auch Microsoft eng mit AMD zusammenarbeitet:

Wann die PS6 auf den Markt kommen soll, ist nach wie vor unklar. Vor 2027 sollten PlayStation-Fans jedoch nicht mit einer Veröffentlichung rechnen.

Weitere Meldungen zu AMD, PS6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren