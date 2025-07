Red Dead Online: Zombies kehren zurück – Rockstar kündigt überraschend neue Inhalte an

Rockstar Games hat neue Inhalte für „Red Dead Online“ veröffentlicht: Ab sofort können Spieler vier neue Telegramm-Missionen namens „Strange Tales of the West“ abschließen, in denen die Zombies zurückkehren. Zusätzlich winken jede Menge Boni, Rabatte und neue wöchentliche Belohnungen.

Auch nach mehr als zehn Jahren versorgt Rockstar Games „GTA Online“, den Mehrspieler-Part von „GTA 5“, noch immer regelmäßig mit neuen Inhalten. Für die Mehrspieler-Komponente von „Red Dead Redemption 2“ lief es allerdings weniger gut: Im Juli 2022 verkündeten die Entwickler, dass keine großen Updates mehr für „Red Dead Online“ erscheinen werden, um sich voll auf „GTA 6“ zu konzentrieren.

Dennoch konnten sich Fans von „Red Dead Online“ in den vergangenen Monaten über kleinere, monatliche Aktualisierungen freuen. Diese brachten neben verschiedenen Boni, Rabatten und zeitlich begrenzten Gegenständen auch eine Rotation von Showdown-Modi und Telegramm-Missionen mit sich.

Und pünktlich zum Start des neuen Monats hat Rockstar Games nun weitere Inhalte verfügbar gemacht. Die große Überraschung dabei: Die Zombies kehren zurück.

Strange Tales of the West bringen die Untoten zurück

Nachdem die Untoten in „Red Dead Online“ erstmals im Oktober 2020 im Rahmen des Halloween-Events „Dead of Night“ Einzug erhielten, können sich die Spieler ab sofort erneut auf die Zombie-Jagd begeben. Seit heute sind nämlich vier neue Telegramm-Missionen mit dem Titel „Strange Tales of the West“ verfügbar, in denen Schriftsteller Theodore Levin, bekannt aus „Red Dead Redemption 2“, Hilfe benötigt.

So gilt es, Levin bei der „Untersuchung bizarrer und unerklärlicher Dinge“ zu unterstützen und dabei „Untotenplagen, abtrünnige Automaten, Sumpfbestien und mehr“ aufzuspüren. Um das neue Zombie-Abenteuer zu beginnen, kann wahlweise der Brief von Mr. Levin in jedem Postamt abgeholt oder aber in der Lagerkiste des eigenen Camps eingesammelt werden. Alternativ können die Telegramm-Missionen auch bequem über das Spielermenü gestartet werden.

Weitere Rabatte, Boni und mehr im Juli

Neben den neuen „Strange Tales of the West“-Inhalten bietet „Red Dead Online“ im Juli aber auch wie gewohnt jede Menge Boni: Spieler erhalten unter anderem für Telegramm-Missionen die dreifache Menge an Gold, RDO-Dollar und Erfahrungspunkten. Zudem warten Rabatte auf ausgewählte Gegenstände, neue Monatsprämien und wöchentliche Belohnungen.

Wer in diesem Monat „Red Dead Online“ spielt, erhält obendrein den Rebellionen Poncho – passend zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Anbei eine Übersicht (via Reddit) über alle Inhalte für diesen Monat:

Neue Inhalte

Strange Tales of the West: Telegramm-Missionen

Boni

3-faches Gold, RDO$ und XP bei Telegramm-Missionen

3-faches RDO$ und XP bei Telegramm-Missionen

3-faches Rollen-XP und XP bei Verkäufen von Naturalistenproben

2-faches RDO$ und XP bei Sichtungsmissionen von legendären Tieren

Wildtierfotografie

Vorgestellte Serien

Rabatte

Naturalisten-Probenset – 10 Goldbarren Rabatt

50 % Rabatt auf: Naturalisten-Rollenobjekte für Anfänger und vielversprechende Naturalisten

40 % Rabatt auf: Flugblatt für betäubende Varmint-Patronen Flugblatt für Pheromone legendärer Tiere Flugblatt für potente Pflanzenfresser-Köder Flugblatt für potente Raubtier-Köder Gus‘ Ladenkleidung Gypsy Cob und Kriegspferde Munition

30 % Rabatt auf: Pistolen und Anpassungen im Pistolen-Stil Hüte, Mäntel und Handschuhe



Monatliche Belohnungen

Spielt diesen Monat Red Dead Online, um den Rebellion Poncho zu erhalten.

Naturalisten, die sich anmelden, erhalten 50 Beruhigungsgeschosse und eine Belohnung für die North Clingman Schatzkarte.

Verkauft eine Probe an Harriet, um das Emote „Fiddlehead“ zu erhalten (kehrt vom Outlaw Pass 5 zurück).

Nehmt eine Probe von einem legendären Hirsch, um die „Steel Spectacles“ zu erhalten (kehrt vom Outlaw Pass 1 zurück).

Jagt ein beliebiges legendäres Tier, um den „Estevez Gun Belt and Holster“ zu erhalten (kehrt vom Outlaw Pass 4 zurück).

Wöchentliche Belohnungen

1. – 7. Juli: Schließt eine Runde Wildtierfotografie ab, um den blauen Eberhart Mantel zu erhalten.

8. – 14. Juli: Naturalisten ab Rang 15 erhalten den blauen Torranca Mantel beim Einloggen.

15. – 21. Juli: Jagt einen legendären Bären, um die blaue Porter Jacke zu erhalten.

22. – 28. Juli: Schließt drei Rollen-Herausforderungen ab, um die rote Concho Hose zu erhalten.

29. – 4. August: Verkauft zwei Proben an Harriet Davenport, um den roten Manteca Hut zu erhalten.

Kalender der vorgestellten Serien

1. – 7. Juli: Hardcore Pro Serie

8. – 14. Juli: Elimination Serie Groß

15. – 21. Juli: Hardcore Showdown Serie

22. – 28. Juli: Hardcore Plunder and Spoils of War Serie

29. Juli – 4. August: Hardcore Last Stand

Von der Community inspiriertes Outfit

Erstellt von Familiar_Tangelo_328 (verfügbar bis 4. August)

Waschbärmütze

Stringham Hemd

Outdoorsman Weste

Wildlederhose

Cibola Stiefel

Wiederkehrende zeitlich begrenzte Kleidung

Pelzhandschuhe

Owanjila Hut

Clymene Mantel

Leavitt Jacke

Waschbärmütze

Covington Hut

Winter Shotgun Mantel

Und während „Red Dead Online“ mit neuen Inhalte aufwartet, hoffen die Fans weiterhin auf ein Next-Gen-Update für „Red Dead Redemption 2“. Und womöglich könnte der Wunsch noch dieses Jahr in Erfüllung gehen. Mitte Mai tauchte das Gerücht über eine entsprechende Aktualisierung für die PS5 und Xbox Series X/S auf, die zusammen mit einer angeblichen Switch 2-Version des Wild-West-Abenteuers erscheinen soll.

Kurz darauf bestätigte der bekannte Leaker NateTheHate diese Spekulationen. Er erklärte: „Diese Gerüchte stimmen. Red Dead Redemption 2 erhält ein Next-Gen-Update und erscheint noch in diesem Jahr für Nintendo Switch 2.“ Der Insider stellte zudem eine Veröffentlichung im Spätsommer oder Herbst dieses Jahres in Aussicht.

