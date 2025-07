Sony: Tasten unbegrenzt erweitern? Patent beschreibt neue Controller-Technologie

Schon länger tüfteln Hersteller von Controllern an Möglichkeiten, die klassischen Eingabemethoden zu erweitern. Dabei kommen zunehmend Technologien zum Einsatz, die ganz ohne physische Tasten auskommen.

In diesem Sinne hat Sony ein Patent eingereicht, das virtuelle Controller-Tasten beschreibt. Diese virtuellen Tasten sollen Fingergesten erkennen und dadurch neue Steuerungsoptionen eröffnen, ohne dass physische Änderungen am Controller-Layout erforderlich wären.

Wischbewegungen, Combos und mehr

Das System basiert laut Tech4Gamers auf mehreren Sensoren, die Bewegungen der Finger erfassen. Nutzer könnten dadurch bestimmte Gesten mit individuellen Funktionen belegen, etwa einfache oder doppelte Fingertipps, Drücken oder Wischbewegungen in verschiedene Richtungen.

Darüber hinaus sind weitere Einsatzmöglichkeiten im Gespräch:

Ausführen komplexer Combos durch Fingergesten auf der Controller-Oberfläche

Wechseln von Feuermodi in Shootern durch Tippen auf das hintere Gehäuse

Steuerung von Musik-Apps während des Spielens

Laut Patent kann die virtuelle Taste „auf jeder Oberfläche des Controllers identifiziert werden, auf der sich keine echten Tasten befinden.“

Besonderes Augenmerk liegt auf Funktionen für Menschen mit Einschränkungen. Nutzer könnten etwa Morsecodes per Gesten eingeben, die sich in Text oder Sprache umwandeln lassen, beispielsweise zur Kommunikation in Multiplayer-Spielen. Denkbar ist außerdem ein Szenario, bei dem ein Großteil des Spiels ausschließlich über virtuelle Tasten gesteuert wird.

Die Technik soll nicht nur Komfort bieten, sondern auch helfen, die Anzahl physischer Bedienelemente zu reduzieren. Allerdings räumt das Unternehmen ein, dass bei einem solchen Ansatz Fehlerpotenzial besteht.

Im Patent wird betont, dass Eingaben des Controllers „korrekt erkannt und interpretiert“ werden müssen, um Fehler im Spielverlauf zu vermeiden. Sony setzt dabei offenbar auf eine Kombination mehrerer Datenquellen, etwa Bildverfolgung in Verbindung mit anderen Sensordaten, um Fehlinterpretationen zu minimieren. Dennoch erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass Fehleingaben durch versehentliches Berühren der als Taste definierten Bereiche auftreten könnten.

Nicht das erste Gaming-Patent von Sony

Sony arbeitet an weiteren Patenten, die das Spielerlebnis technischer und individueller gestalten sollen. So beschreibt ein früheres Patent, wie Non-Playable Characters (NPCs) in Echtzeit auf die Emotionen der Spieler reagieren könnten. Ein weiteres Konzept sieht vor, chemische Substanzen im Schweiß der Spieler zu erfassen, um deren Stresslevel zu überwachen.

Und das war längst nicht alles:

Wie üblich gilt: Patente sind zunächst einmal nur Patente und bedeuten nicht zwangsläufig, dass sich daraus ein fertiges Produkt für den Markt entwickelt. Tüftler zahlreicher Unternehmen arbeiten an den unterschiedlichsten Ideen und lassen sich diese rechtzeitig schützen.

