Space Marine 2: Nur dank der Spieler möglich – Jubiläums-Update & reichlich Content angekündigt

Im September 2024 veröffentlichte Saber Interactive den Multiplayer-Shooter „Warhammer 40.000: Space Marine 2“, der Anfang des Jahres die Anzahl von sechs Millionen Spielern überschritt.

In einer offiziellen Mitteilung an die Community bedankten sich die Entwickler für die Unterstützung und kündigten sowohl ein umfangreiches Update zum Jubiläum des Shooters im September als auch neue Inhalte an. Im Zuge des Ganzen entschied sich das Team dazu, kleinere Änderungen am Update 9.0 vorzunehmen.

Diese sorgen dafür, dass das besagte Update lediglich Balancing-Anpassungen und nicht wie ursprünglich geplant einen neuen PvP-Modus umfasst. Dieser wird nun erst mit dem großen Jubiläums-Update 10.0 den Weg in „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ finden.

Was hat es mit dem neuen Modus auf sich?

Offiziell enthüllten wollte Saber Interactive den neuen Modus zwar noch nicht, nannte aber zumindest erste Details. Thematisch basiert der Modus auf dem Chaos und wird neben exklusiven Chaos-Rüstungen eine neue Karte mit sich bringen. In dem neuen Spielmodus treten zwei Chaos-Fraktionen gegeneinander an.

Anders als im üblichen PvP, wo Loyalisten gegen Chaos kämpfen. Gleichzeitig wird es möglich sein, den mächtigen Helbrute direkt zu steuern. Zu den weiteren Neuerungen des Updates 10.0 gehört eine wuchtige Nahkampfwaffe in Form der Power-Axt.

Die Ankündigung des Jubiläums-Updates nutzte das Team zudem, um sich für die Unterstützung der Community zu bedanken und ein zweites Jahr mit zusätzlichen Inhalten anzukündigen. Genau wie im ersten Jahr nach der Veröffentlichung von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ setzt Saber Interactive auch dieses Mal auf eine Mischung aus kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten.

Versprochen werden zusätzliche PvE-Operationen, neue Waffen, kosmetische Extras und Updates für die PvP-Komponente.

Unterstützung der Spieler ermöglichte die erweiterte Unterstützung

Abschließend erklärte Saber Interactive, dass der kommerzielle Erfolg von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ und somit die Unterstützung der Spieler das Studio in die Lage versetzten, die Post-Launch-Unterstützung des Shooters von ursprünglich einem Jahr auf zwei Jahre auszuweiten.

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass ein zweites Jahr voller kostenloser Inhalte sowie DLCs in einem neuen jährlichen Season Pass enthalten sein wird!“, teilte Saber den Fans mit.

Das Studio weiter: „Diese erweiterte Unterstützung für Space Marine 2 wurde durch eure unerschütterliche Unterstützung möglich gemacht. Daher noch einmal vielen Dank, dass ihr ein Teil davon seid! Freut euch auf neue PvE-Missionen, Gegner, Waffen und… mehr.“

Weitere Details zu den geplanten Inhalten des zweiten Jahres der Post-Launch-Unterstützung möchte Saber Interactive nennen, sobald sich deren Veröffentlichung nähert.

„Warhammer 40.000: Space Marine 2“ erschien im September 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

