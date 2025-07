Switch 2: Nintendo bricht alle Rekorde – So oft verkaufte sich die neue Konsole im ersten Monat

Vor dem Launch der Switch 2 am 5. Juli 2025 sagten Analysten bereits die größte Markteinführung aller Zeiten voraus und sie sollten Recht behalten: Schon nach vier Tagen gab Nintendo bekannt, dass sich die neue Konsole weltweit über 3,5 Millionen Mal verkaufen konnte – ein neuer Rekord. Schneller konnte sich bislang noch keine andere Videospiel-Hardware verkaufen.

Und ein Ende des Erfolgs scheint nicht in Sicht: Nintendo hat auf seiner offiziellen Webseite die überaus beeindruckenden Verkaufszahlen des ersten Monats enthüllt. Allerdings haben die Japaner das Update für Investoren wohl versehentlich zu früh veröffentlicht, denn die Zahlen sind inzwischen wieder entfernt worden. NintendoSoup hat sie jedoch festgehalten, und die entsprechende Grafik ist auch auf Reddit zu finden.

Verkaufszahlen im ersten Monat: Switch 2 setzt neue Maßstäbe

Demnach konnte sich die Switch 2 in der Zeit vom 5. bis zum 30. Juni und somit in nur 26 Tagen weltweit mehr als fünf Millionen Mal verkaufen. Die Aufschlüsselung für die einzelnen Regionen sieht dabei wie folgt aus:

Amerika: 1,5 Millionen Einheiten

Japan: 1,47 Millionen Einheiten

Europa: 1,18 Millionen Einheiten

Sonstige 550.000 Einheiten

Damit handelt es sich bei der Switch 2 um die bislang schnellstverkaufte Konsole aller Zeiten, während auch die Zahlen des Vorgängermodells regelrecht pulverisiert wurden. So verkaufte sich die originale Switch im ersten Monat mit 2,74 Millionen Einheiten nur etwa halb so gut. Um die Marke von fünf Millionen zu knacken, dauert es außerdem ganze vier Monate.

Aber auch die Zahlen der PS5 können mit der Switch 2 nicht mithalten: Sonys Konsole verkaufte sich nach ihrem Launch im November 2020 im ersten Monat 3,4 Millionen Mal und brauchte zweieinhalb Monate, um die Schwelle von fünf Millionen verkauften Exemplaren zu überschreiten.

Nintendo versucht die hohe Nachfrage bestmöglich zu decken

Auch in den kommenden Wochen und Monaten dürften die Verkäufe der Switch 2 kaum abebben. Eher im Gegenteil: Viele bemängelten das schwache Start-Line-up zum Launch der Konsole, da mit „Mario Kart World“ nur ein einziger neuer, Nintendo-exklusiver Titel verfügbar war.

Das im Juli erscheinende „Donkey Kong Bananza“ könnte demnach noch für einen weiteren Schub sorgen, da Spieler sich offenbar auf ein Jump & Run vom Kaliber eines „Super Mario Odyssey“ einstellen können. Schließlich steckt auch dasselbe Entwicklerteam hinter beiden Spielen.

Zudem hatten Analysten Anfang des Monats prognostiziert, dass sich die Switch 2 im ersten Jahr mindestens 13 Millionen Mal verkaufen wird – eine Zahl, die dem aktuellen Stand nach auch erreicht werden dürfte. Die 100-Millionen-Marke soll den Experten zufolge dann Ende 2029 erreicht werden.

Noch beeindruckender hätten die Verkaufszahlen im ersten Monat ausfallen können, wenn Nintendo die riesige Nachfrage hätte decken können. Dies gelang den Japanern jedoch nicht, da selbst sämtliche internen Erwartungen übertroffen wurden. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa entschuldigte sich dafür erst kürzlich bei den Aktionären und Fans und versprach zudem, das „Produktionssystem zu verbessern“.

Allein in Japan hatten sich vor dem Launch bereits 2,2 Millionen Menschen für eine Vorbestellung der Konsole beworben. Verkauft wurden dort bislang aber nur knapp 1,5 Millionen Einheiten. Der Bedarf ist also nach wie vor hoch. Neben Furukawa versprach auch schon Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, die Nachfrage über die kommenden Monate hinweg bestmöglich zu decken.

