Switch: Nintendo erhöht die Preise – aber nur in diesem Land

Nintendo hat Preiserhöhungen für mehrere der eigenen Produkte angekündigt - allerdings nur in Kanada. Als Grund führte der Switch-Hersteller die „Marktbedingungen“ an. Die Switch 2 ist davon jedoch nicht betroffen.

Die Preiserhöhungen in der Gaming-Branche nehmen kein Ende: Nachdem Sony bereits im April Anpassungen vornahm und die Preise für die PS5 in Europa um 50 Euro anhob, zog Microsoft einen Monat später weltweit die Preise für die Xbox Series X/S, Zubehör und Spiele an. In Nordamerika wurde die Hardware dabei durchschnittlich 100 US-Dollar teurer.

Und jetzt ist Nintendo an der Reihe: Wie das japanische Unternehmen bekannt gegeben hat, wird man die Preise für mehrere Produkte erhöhen. Betroffen ist allerdings nur Kanada. Außerdem sollen sich die Erhöhungen auch nicht auf die neue Switch 2 auswirken, die am 5. Juni 2025 weltweit in den Handel kam.

Nintendo kündigt Preiserhöhung in Kanada an – Welche Produkte sind betroffen?

Wie VGC berichtet, betreffen die angekündigten Preiserhöhungen „die originalen Systeme und Produkte der Nintendo Switch-Familie“. Dazu zählen neben dem Standardmodell auch die OLED-Variante sowie die Switch Lite. Darüber hinaus wird Nintendo aber auch die Preise für physische und digitale Switch-Spiele und für Switch-Zubehör erhöhen.

Weitere Preisanpassungen sind zudem für die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaften und die bekannten amiibo-Figuren geplant. Die neuen Preise wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben. Eine entsprechende Ankündigung soll am 1. August 2025 direkt durch Nintendo of Canada erfolgen. Als Grund führte der Switch-Hersteller lediglich die „Marktbedingungen“ an.

Damit dürften wohl die Zölle gemeint sein, die die USA und Kanada auf die Waren des jeweils anderen erhoben haben. Eine Einigung scheint dabei nicht in Sicht: Nachdem Kanada eine Digitalsteuer für Technologieunternehmen eingeführt hat, die für Amazon, Apple und Google jährliche Kosten von mehr als zwei Milliarden Dollar bedeutet, erklärte Trump, er werde die Handelsgespräche mit Kanada beenden.

Zölle beeinflussten auch schon den Switch 2-Launch

In Kanada gab es bereits im Vorfeld der Switch 2-Veröffentlichung Aufregung, als Nintendo den Start der Vorbestellungen verschob. Der Grund: Man wollte sich mit dem Zeitplan in den USA abstimmen, wo es ebenfalls zu einer Verzögerung gekommen war. Ursache dafür waren wiederum die neuen Importzölle von Trump, die unter anderem Länder betreffen, in denen Nintendo produzieren lässt.

Aus diesem Grund wollte Nintendo zunächst abwarten, um mit einer möglichen Preiserhöhung für die Switch 2 auf die sich „verändernden Marktbedingungen“ reagieren zu können. Mitte April konnten US-amerikanische Nintendo-Fans jedoch aufatmen: Der Verkaufspreis für die neue Nintendo-Konsole blieb mit 449,99 US-Dollar unangetastet und auch die Spielepreise blieben gleich.

Allerdings sah sich Nintendo gezwungen, die Preise für das Zubehör anzupassen. Diese erhöhten sich im Durchschnitt um etwa 10 US-Dollar. Beispielsweise stieg der Preis für den Switch 2 Pro Controller um 5 US-Dollar auf 84,99 US-Dollar, während das Dock-Set sogar um 10 US-Dollar teurer wurde. Zudem erklärte Nintendo: „Je nach Marktlage sind auch in Zukunft weitere Preisanpassungen für Nintendo-Produkte möglich.“ Das scheint nun in Kanada der Fall zu sein.

