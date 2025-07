The Elder Scrolls 6: Insider spricht von neuem Trailer – Wie stehen die Chancen auf einen Gamescom-Auftritt?

The Elder Scrolls 6:

In einem Podcast wies der bekannte Xbox-Insider Jez Corden darauf hin, dass bei Bethesda Softworks intern ein neuer Trailer zum heiß erwarteten Rollenspiel „The Elder Scrolls 6“ kursiert. Doch was bedeutet das für einen möglichen Auftritt auf der Gamescom 2025?

Im vergangenen Monat jährte sich die offizielle Ankündigung des Fantasy-Rollenspiels „The Elder Scrolls 6“ bereits zum siebten Mal. Abgesehen von einem kurzen Teaser-Trailer auf der E3 2018 und einigen unbestätigten Gerüchten zu möglichen Spielmechaniken gab es bislang jedoch kaum Informationen.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich Bethesda weiterhin bedeckt hält und bislang nicht verriet, wann wir mit einer offiziellen Enthüllung von „The Elder Scrolls 6“ rechnen dürfen. Die Ankündigung, dass Xbox und Bethesda in diesem Jahr auf der Gamescom vertreten sein werden, weckte bei Optimisten zumindest die vage Hoffnung, dass der Publisher die Messe in Köln nutzen könnte, um endlich über das Rollenspiel zu sprechen.

Geht es jedoch nach Jez Corden von Windows Central, einem in der Regel gut informierten Insider in Xbox-Fragen, sollten Fans ihre Erwartungen in dieser Hinsicht besser zügeln.

Neuer Trailer soll intern die Runde machen

In einem aktuellen Podcast sprach Jez Corden über verschiedene Xbox-Themen wie die kürzlich angekündigte Meta Quest 3S Xbox Edition oder die drohenden Entlassungen im Xbox-Bereich. Im Verlauf der Sendung kam Corden auch auf „The Elder Scrolls 6“ zu sprechen und berichtete, dass ihm mehrere Quellen bestätigt hätten, dass derzeit ein neuer Trailer zum kommenden Rollenspiel intern bei Bethesda kursiert.

Allerdings sollten wir laut Corden nicht automatisch davon ausgehen, dass dies auf eine bevorstehende Ankündigung im Rahmen der Gamescom 2025 oder während der Opening Night Live am Vorabend der Messe hindeutet.

Stattdessen sei es wahrscheinlicher, dass Bethesda aktuell eine umfassende Enthüllung vorbereitet und mithilfe des internen Trailers Feedback und Verbesserungsvorschläge einholt. Dennoch sei es bei großen Studios wie Bethesda eher unüblich, Trailer, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, firmenweit zu verbreiten.

Vielmehr setzen Entwickler in solchen Fällen auf interne Trailer, die etwa zur Präsentation von Entwicklungsmeilensteinen, zur Einholung von Feedback durch Führungskräfte oder zur Abstimmung zwischen verschiedenen Teams genutzt werden.

Erscheint das Rollenspiel auch für PlayStation?

Somit ist weiterhin offen, wann wir endlich mit ersten Eindrücken und handfesten Details zu „The Elder Scrolls 6“ rechnen dürfen. Eine weitere Frage, die in der Vergangenheit immer wieder aufkam, ist die Möglichkeit einer PlayStation-Version. Da Microsoft mittlerweile eine gezielte Multiplattform-Strategie verfolgt, dürften die Chancen diesbezüglich spürbar gestiegen sein.

Zumal der Redmonder Konzern zuletzt sogar ehemals Xbox-exklusive Schwergewichte wie „Forza Horizon 5“ oder „Gears of War: Reloaded“ für die PS5 ankündigte.

Auch die letzten beiden Titel von Bethesda, der Shooter „Doom: The Dark Ages“ und das Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“, erschienen Day-One für die PS5.

