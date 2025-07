Xbox Game Pass: Tony Hawk führt die erste Juli-Welle an – Alle neuen Spiele im Überblick

Pünktlich zum Monatsanfang hat Microsoft die erste Welle an Neuzugängen für den Xbox Game Pass enthüllt. Abonnenten können sich mit „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ über einen Day-One-Release und weitere Spiele freuen.

Wie jeden Monat füttert Microsoft den Xbox Game Pass auch im Juli wieder mit einigen Neuzugängen. Den ersten Schwung an Spielen hat das Unternehmen jetzt bekannt gegeben.

Zunächst einmal stehen für Abonnenten ab sofort aber zwei Titel zur Verfügung, die bereits im Rahmen der zweiten Juni-Welle angekündigt wurden: Der schaurig-schöne Horror-Puzzle-Plattformer „Little Nightmares 2“ – dessen Nachfolger kürzlich einen Release-Termin erhielt – und Lara Crofts vorletztes Abenteuer aus dem Jahr 2015, „Rise of the Tomb Raider“.

Die ersten Juli-Neuzugänge werden dann bereits am morgigen Mittwoch hinzugefügt. Dabei handelt es sich um das HD-Remaster des Square-Klassikers „Legend of Mana“ sowie um das 3D-Remake von „Trials of Mana“. Außerdem können sich Abonnenten im Laufe des Monats über Titel wie „Ultimate Chicken Horse“ oder „The Ascent“ freuen.

Highlight in der ersten Monatshälfte dürfte jedoch „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ darstellen, das pünktlich zum offiziellen Release am 11. Juli 2025 direkt ab dem ersten Tag über den Game Pass erhältlich sein wird.

Ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar:

Little Nightmares II (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Rise of the Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Alle kommenden Neuzugänge in der ersten Julihälfte:

Legend of Mana (Konsole) – 2. Juli

Jetzt im Game Pass Standard Trials of Mana (Konsole) – 2. Juli

Jetzt im Game Pass Standard Ultimate Chicken Horse (Cloud, Konsole und PC) – 3. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard The Ascent (Cloud, Konsole und PC) – 8. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Minami Lane (Cloud, Konsole und PC) – 9. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Konsole und PC) – 11. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass High On Life (Cloud, Konsole und PC) – 15. Juli

Diese Spiele verlassen den Game Pass Mitte Juli

Am 15. Juli 2025 müssen sich Game Pass-Abonnenten aber auch wieder von einer Reihe von Spielen verabschieden. Wer die entsprechenden Titel also zuvor noch spielen möchte, sollte sich beeilen. Alternativ lässt sich auch der Mitgliedschaftsrabatt nutzen, um bei einem Kauf für einen dauerhaften Verbleib in der eigenen Bibliothek bis zu 20 Prozent zu sparen.

Flock (Cloud, Konsole und PC)

Mafia Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

Magical Delicacy (Cloud, Konsole und PC)

Tchia (Cloud, Konsole und PC)

The Callisto Protocol (Cloud, Konsole und PC)

The Case of the Golden Idol (Cloud, Konsole und PC)

Des Weiteren weist Microsoft darauf hin, dass am heutigen Dienstag die mittlerweile neunte Saison für „Diablo 4“ mit dem Namen „Sins of the Horadrim“ gestartet ist. Die kostenlose saisonale Aktualisierung bringt unter anderem neue Inhalte und frische Spielmechaniken mit sich, sodass sich die Spieler die arkane Magie der Horadrim zunutze machen können. Das Action-Rollenspiel kann kostenlos über den Game Pass gespielt werden.

Dasselbe gilt auch für „Palworld“, dessen „Tides of Terraria“-Update ab sofort verfügbar ist. Wie der Name bereits vermuten lässt, beschert das Update neue Crossover-Inhalte, die in Verbindung mit dem beliebten 2D-Sandbox-Abenteuer „Terraria“ stehen. Unter anderem gibt es neue Spielfunktionen, weitere Inseln, Dungeons, Waffen und mehr.

Wie gewohnt spendiert der Game Pass seinen Nutzern auch im Juli neue In-Game-Vorteile: Dazu zählen Bonus-Inhalte für „Mecha Break“, „Splitgate 2“ und „Asphalt Legends Unite“. Die monatlichen Ultimate-Perks umfassen ein exklusives Spielpaket für „3on3 FreeStyle“ und das Heavyweight Icons Bundle für „EA Sports UFC 5“.

Die offizielle Webseite von Microsoft hält wie immer alle weiteren Details zu den Neuzugängen, Abgängen und allen anderen neuen Inhalten für Game Pass-Abonnenten bereit.

