Xbox: Microsoft plant große Entlassungswelle in der Xbox-Sparte – Update

Bereits in der nächsten Woche soll es innerhalb der Xbox-Sparte von Microsoft zu zahlreichen Entlassungen kommen. Der Grund: Eine unternehmensweite Umstrukturierung. Das geht jetzt aus einem Bericht von Bloomberg hervor.

Update: Bloombergs Jason Schreier hat sich in den sozialen Medien noch einmal zu den mutmaßlichen Entlassungen bei Xbox zu Wort gemeldet und erklärt, dass die Kürzungen voraussichtlich am 2. Juli bestätigt werden.

„Das Geschäftsjahr von Xbox endet heute, aber die Massenentlassungen, über die Bloomberg News letzte Woche berichtete, werden voraussichtlich am Mittwoch stattfinden“, so der in der Regel gut informierte Journalist.

Besonders brisant: Dieser Termin fällt direkt vor das verlängerte Feiertagswochenende in den USA, bei dem sich Amerika auf den Unabhängigkeitstag vorbereitet. Zwischenzeitlich war gar von der Schließung ganzer Studios die Rede:

Meldung vom 26. Juni 2025: Bereits Anfang des Monats haben wir darüber berichtet, dass die Moral innerhalb von Microsofts Xbox-Abteilung derzeit stark beeinträchtigt ist und die Verunsicherung der Mitarbeiter wächst. Ursache dafür sind befürchtete Entlassungen – und vor allem ihre Willkürlichkeit – die bis Ende Juni 2025 erfolgen könnten.

Und nun scheinen sich die Sorgen der Microsoft-Angestellten zu bewahrheiten: Wie aus einem aktuellen Bericht von Bloomberg jetzt nämlich hervorgeht, sei im Zuge einer unternehmensweiten Umstrukturierung bereits für die kommende Woche ein massiver Stellenabbau geplant.

Bloomberg: Massiver Stellenabbau bei Xbox bahnt sich an

Anders als zuvor vermutet, betreffen die Entlassungen nicht nur den Vertrieb, sondern auch die Xbox-Abteilung. Bloomberg zufolge, die sich auf „mit den Plänen vertraute Personen“ berufen, erwarten die Xbox-Manager „erhebliche Kürzungen im gesamten Konzern“. Wie viele Mitarbeiter von den geplanten Stellenstreichungen betroffen sein werden, ist derzeit aber noch unklar.

In einem Bluesky-Beitrag lässt Journalist Jason Schreier aber verlauten, dass es wohl „eine große Zahl sein wird“. Schon zuvor berichtete Bloomberg in einem anderen Bericht, dass die Entlassungen wohl Tausende Stellen betreffen könnte. Microsoft selbst hat bislang noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben.

Der Zeitpunkt für die Entlassungen ist jedoch keine allzu große Überraschung: Bloomberg zufolge ist es keine Seltenheit, dass Microsoft gegen Ende seines Geschäftsjahres – am 30. Juni – „größere organisatorische Änderungen“ vornimmt. Dazu kommt, dass die Xbox-Abteilung seit der Übernahme von Activision Blizzard im Jahr 2023 „unter dem Druck der Microsoft-Führung“ steht und die Gewinnmargen maximiert werden müssen.

Vierte Entlassungswelle bei Xbox in 18 Monaten

Die für die kommende Woche geplante Entlassungswelle wäre darüber hinaus die bereits vierte groß angelegte Stellenstreichung in der Xbox-Sparte innerhalb der letzten 18 Monate. Zuletzt kam es im Januar 2025 zu zahlreichen Entlassungen bei Microsoft, die auch den Gaming-Bereich betrafen. Genaue Zahlen sind allerdings nicht bekannt.

Im September 2024 wurden zudem 650 Positionen gestrichen: Microsoft habe die „Entscheidung getroffen, bei Microsoft Gaming etwa 650 Stellen abzubauen – hauptsächlich Unternehmens- und Supportfunktionen – um unser Geschäft auf langfristigen Erfolg auszurichten“, erklärte Gaming-Chef Phil Spencer in einer Stellungnahme. Die betroffenen Mitarbeiter sollen jedoch alle eine Entschädigung erhalten haben.

Noch mehr Menschen mussten außerdem im Januar 2024 ihren Arbeitsplatz räumen, als insgesamt 1.900 Mitarbeiter der Xbox-Sparte entlassen wurden. Auch damals erklärte Spencer, dass es eine „schmerzhafte Entscheidung“ gewesen sei – und zudem eine Konsequenz der 69 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Activision Blizzard. Doch auch in diesem Fall sollen die Personen die „volle Unterstützung“ und Abfindungszahlungen erhalten haben.

