Battlefield 6: Ein unerreichbares Ziel? So viele Spieler will EA anziehen

„Battlefield 1942“ revolutionierte seinerzeit das Multiplayer-Genre und bot riesige Schlachten mit bis zu 64 Spielern, Land-, Luft- und Seefahrzeugen. Auch die folgenden Titel wussten die Spieler zu begeistern, setzten Maßstäbe in Grafik und Zerstörung, während „Bad Company 2“ sogar eine exzellente Singleplayer-Kampagne bot.

Doch mit „Battlefield 5“ ging es bergab: Zahlreiche Bugs und unzureichende Inhalte führten dazu, dass der Shooter hinter den Verkaufszielen von EA zurückblieb. „Battlefield 2042“ entpuppte sich dann als der wohl größte Misserfolg der Reihe. Der Launch geriet beinahe zur Katastrophe, getrübt durch einen technisch schlechten Zustand, fehlende Features und mangelhaftes Kartendesign.

Mit „Battlefield 6“, das sich seit einigen Jahren in Arbeit befindet und für dessen Entwicklung EA mit DICE, Criterion, Motive und Ripple Effect gleich vier Studios zusammengetrommelt hat, soll das einst so beliebte Franchise jedoch zurück auf die Erfolgsspur finden. Und offenbar haben die Verantwortlichen außergewöhnlich viel Vertrauen in das Projekt.

Das Ziel von EA: 100 Millionen Spieler

Wie jetzt nämlich aus einem umfangreichen Insider-Bericht von Ars Technica (via Insider Gaming) hervorgeht, verfolgt die Führungsetage von Electronic Arts das Ziel, mit „Battlefield 6“ auch den Platzhirschen „Call of Duty“ und „Fortnite“ Paroli zu bieten und 100 Millionen Spieler zu erreichen. Das Problem: Bis zum Jahr 2022 kam das gesamte „Battlefield“-Franchise nicht einmal auf 100 Millionen verkaufte Exemplare.

Ein EA-Mitarbeiter erklärte, dass Battlefield solche Zahlen „offensichtlich noch nie zu vor erreicht“ habe. Das zuletzt veröffentlichte „Battlefield 2042“ kam auf lediglich 22 Millionen verkaufte Exemplare und selbst „Battefield 1“, das zahlenmäßig erfolgreichste Spiel des Franchise, kam „vielleicht über 30 Millionen“.

Die Lösung: Ein kostenloser Battle-Royal-Modus, der neben der Einzelspieler-Kampagne und den altbekannten Multiplayer-Modi wie Conquest oder Rush geboten werden soll. Dazu gesellen sich ein neuer Free-to-Play-Modus mit dem Titel Gauntlet und die „Battlefield Portal“-Community-Inhalte. So hoffen die EA-Chefs, dass sich die meisten Spiele auf die Gratis-Angebote konzentrieren, um die 100 Millionen Spieler zu realisieren.

Das teuerste Battlefield aller Zeiten und Skepsis unter den Entwicklern

Der große Umfang von „Battlefield 6“ sorgt allerdings auch dafür, dass es sich um den bislang teuersten Titel der Reihe handelt. Den Angaben zufolge betrug das Budget für die Entwicklung schon Anfang 2023 über 400 Millionen US-Dollar und ist mittlerweile weiter angestiegen.

Und trotz der großen Ambitionen äußerten sich vor allem die langjährigen Mitarbeiter von DICE skeptisch. Einer der Entwickler sagte allerdings auch: „Wir gehen unter anderem davon aus, dass wir niemandem die Verkaufszahlen wegnehmen müssen. Es gibt einfach einen so großen Bedarf an Shootern dieser Art, dass wir ganz natürlich das Publikum erreichen werden, das wir brauchen.“

Was jedoch das 100-Millionen-Spieler-Ziel von EA betrifft: „Weder die Marktforschung noch unsere Qualitätsleistungen deuten darauf hin, dass wir auch nur annähernd an diese Ziele herankommen“, erklärte eine der Quellen.

„Battlefield 6“ wurde bislang noch nicht offiziell vorgestellt. Mit einer Enthüllung des Shooters ist allerdings noch im diesjährigen Sommer zu rechnen. Der Release soll schließlich noch im Laufe des Geschäftsjahres 2025/2026 – also spätestens bis zum 31. März 2026 – für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erfolgen.

