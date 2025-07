Battlefield 6: Einzelspieler-Kampagne offenbar kürzer als erwartet – Bericht legt Details offen

Nach dem reinen Multiplayer-Release von „Battlefield 2042“ hoffen zahlreiche Fans, dass „Battlefield 6“ wieder eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne bieten wird. Doch Hinweise lassen Zweifel aufkommen, ob diese den Erwartungen gerecht werden kann.

Wie umfangreich ist die Kampagne?

Ein aktueller Bericht von Ars Technica beleuchtet die Entwicklung von „Battlefield 6″ und stützt sich auf Aussagen aktueller und ehemaliger Entwickler bei Electronic Arts. Demnach sei die Einzelspieler-Kampagne lediglich auf eine Spielzeit von rund sechs Stunden ausgelegt.

Bisher gingen viele Leute von etwa zehn Stunden aus und erwarteten die bislang umfangreichste Kampagne der Serie. Laut dem Bericht könnten jedoch weitere Streichungen bevorstehen.

EA Motive leitet die Entwicklung des Einzelspieler-Modus, während auch Criterion und DICE daran mitarbeiten. Trotz dieser Zusammenarbeit soll insbesondere die Kampagne erheblich hinter dem Entwicklungsplan zurückliegen.

Ein Entwickler erklärte gegenüber Ars Technica wörtlich: „Der Singleplayer ist an sich massiv verspätet. Das ist der Teil des Spiels, der am spätesten fertig wird. Ohne einen riesigen Patch am ersten Tag oder einen Early Access ist es unrealistisch, dass sie es so veröffentlichen können, wie es nötig wäre.“

Entwicklungsverzögerungen und Budgetsteigerungen

Laut Ars Technica konnte die Einzelspieler-Kampagne im Mai 2025 als einziger Teil des Spiels die sogenannte Gate-3-Freigabe nicht passieren. Intern seien „viele Unstimmigkeiten“ festgestellt worden, die eine Fertigstellung verzögern könnten.

Eine Quelle erklärte, das Team müsse „möglicherweise einen Teil des Einzelspielermodus herausschneiden“ oder über den Sommer hinweg und bis weit in das Restjahr massiv daran weiterarbeiten, um die Kampagne noch rechtzeitig fertigzustellen.

Die Produktion von „Battlefield 6“ gestaltet sich insgesamt aufwendig. Bereits Anfang 2023 wurde ein Budget von über 400 Millionen US-Dollar anvisiert, das über die ursprünglichen Planungen hinausging. Wie Ars Technica berichtet, kam es jedoch im selben Jahr zu erheblichen Unterbrechungen, woraufhin Hunderte zusätzliche Entwickler aus verschiedenen EA-Studios zu dem Projekt hinzugezogen wurden.

Mehrere Teammitglieder mit Einblick in die Finanzlage bestätigten der Publikation, dass die Kosten mittlerweile „deutlich über diesem Betrag von 400 Millionen Dollar“ liegen.

EA verfolgt ambitionierte Ziele

Parallel zu den Herausforderungen bei der Einzelspieler-Kampagne verfolgt Electronic Arts große Pläne für die Marktposition von „Battlefield 6“. Laut Ars Technica strebt die Unternehmensführung eine enorme Spielerzahl an, insbesondere durch die geplante Free-to-Play-Battle-Royale-Komponente. Wir berichteten:

Mehr zu „Battlefield 6“ werden wir voraussichtlich im Laufe des Jahres erfahren. Laut Andy McNamara, Global Senior Director of Integrated Communications für Battlefield, soll die offizielle Vorstellung des Spiels im Sommer erfolgen. Der Release ist nach aktuellem Stand für das Geschäftsjahr 2025/2026 geplant, was bedeutet, dass „Battlefield 6“ spätestens bis zum 31. März 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen könnte.

