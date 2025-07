Bis zu 95 Prozent:  Juli-Rabatte mit fast 3.000 PSN-Angeboten gestartet

Sales sind im PlayStation-Store wahrlich keine Seltenheit. Und auch am heutigen Mittwoch setzt Sony auf eine Preisaktion dieser Art. Fast 3.000 Angebote werden in den Juli-Rabatten gelistet, darunter Sony-eigene Spiele und Games, die mittlerweile ein Teil von Microsoft sind.

Beispielsweise kostet „Marvel’s Spider-Man Remastered“ momentan 34,79 Euro, was einer Reduzierung um 42 Prozent entspricht. „Diablo 4: Vessel of Hatred“ ist für 19,99 Euro erhältlich und somit 50 Prozent günstiger als regulär. Für Fans narrativer Abenteuer bietet „A Way Out“ mit 8,99 Euro einen Rabatt von 70 Prozent.

Uncharted, Assassin’s Creed 4 Black Flag und Addons

Ebenfalls im Angebot ist die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, die um 60 Prozent im Preis gefallen ist und derzeit 19,99 Euro kostet. Wer ein taktisches Erlebnis sucht, findet mit „Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint“ eine Option für 10,49 Euro, reduziert um 85 Prozent.

Im Rennspiel-Segment gibt es für das „Assetto Corsa Competizione – 24h Nurburgring Pack“ einen Rabatt von 50 Prozent auf nun 7,14 Euro. Freunde des Survival-Genres können sich „The Forest“ für 5,09 Euro sichern, was einer Ersparnis von 70 Prozent entspricht.

Passend zu den Remake-Gerüchten ist auch „Assassin’s Creed 4 Black Flag“ Teil der Aktion und kostet aktuell 7,99 Euro und somit 60 Prozent weniger als üblich.

Weitere Deals in der Übersicht (Auswahl):

A Way Out : 8,99 Euro (-70%)

: 8,99 Euro (-70%) Assetto Corsa Competizione – 24h Nurburgring Pack : 7,14 Euro (-45%)

: 7,14 Euro (-45%) Assetto Corsa Competizione – DLC Pack : 24,99 Euro (-50%)

: 24,99 Euro (-50%) Assassins Creed 4 Black Flag : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Assassins Creed Odyssey – Deluxe Edition : 16,99 Euro (-80%)

: 16,99 Euro (-80%) Backrooms Together Escape : 10,49 Euro (-30%)

: 10,49 Euro (-30%) Bus Simulator 21 Next Stop : 17,99 Euro (-55%)

: 17,99 Euro (-55%) Clair Obscur Expedition 33 – Deluxe Edition : 53,99 Euro (-10%)

: 53,99 Euro (-10%) Demons Souls Digital Deluxe Edition : 59,99 Euro (-40%)

: 59,99 Euro (-40%) Descenders : 6,59 Euro (-70%)

: 6,59 Euro (-70%) Der Stab der Wahrheit + Die rektakulare Zerreissprobe : 11,99 Euro (-80%)

: 11,99 Euro (-80%) Diablo 4 Vessel of Hatred – Standard Edition : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Diablo 4 Vessel of Hatred – Ultimate Edition : 44,99 Euro (-50%)

: 44,99 Euro (-50%) Divinity Original Sin 2 – Definitive Edition : 17,99 Euro (-70%)

: 17,99 Euro (-70%) F1 25 Iconic Edition : 79,99 Euro (-20%)

: 79,99 Euro (-20%) Final Fantasy 7 The Zodiac Age : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Football Manager 2024 Console : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Hypercharge Complete Edition : 31,99 Euro (-20%)

: 31,99 Euro (-20%) Jurassic World Evolution 2 : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Kingdom Hearts All-In-One : 43,99 Euro (-60%)

: 43,99 Euro (-60%) Marvels Spider-Man Remastered : 34,79 Euro (-42%)

: 34,79 Euro (-42%) Mittelerde Schatten des Krieges : 5,19 Euro (-87%)

: 5,19 Euro (-87%) MLB The Show 25 : 39,89 Euro (-43%)

: 39,89 Euro (-43%) Mortal Kombat 11 Ultimate : 7,19 Euro (-88%)

: 7,19 Euro (-88%) MX vs ATV Legends : 11,99 Euro (-70%)

: 11,99 Euro (-70%) Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Persona 3 Reload Digital Premium Edition : 44,99 Euro (-55%)

: 44,99 Euro (-55%) Phasmophobia : 14,24 Euro (-25%)

: 14,24 Euro (-25%) Planet Zoo Ultimate Edition : 59,99 Euro (-50%)

: 59,99 Euro (-50%) Revenge of the Savage Planet : 31,99 Euro (-20%)

: 31,99 Euro (-20%) Rise of the Ronin Digital Deluxe Edition : 59,39 Euro (-34%)

: 59,39 Euro (-34%) Roboquest : 19,99 Euro (-20%)

: 19,99 Euro (-20%) Section 13 : 15,99 Euro (-20%)

: 15,99 Euro (-20%) Star Wars Battlefront II Celebration Edition : 7,99 Euro (-80%)

: 7,99 Euro (-80%) Subnautica : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Subnautica Below Zero : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Tales of Arise – Beyond the Dawn Deluxe Edition : 39,99 Euro (-50%)

: 39,99 Euro (-50%) The Forest : 5,09 Euro (-70%)

: 5,09 Euro (-70%) The Lord of the Rings Return to Moria : 14,99 Euro (-40%)

: 14,99 Euro (-40%) Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint : 10,49 Euro (-85%)

: 10,49 Euro (-85%) Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition : 23,99 Euro (-80%)

: 23,99 Euro (-80%) Uncharted Legacy of Thieves Collection : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Unravel Two : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) WWE 2K25 Standard Edition : 44,99 Euro (-40%)

: 44,99 Euro (-40%) WWE 2K25 The Bloodline Edition: 85,79 Euro (-34%)

Die gesamte Liste der im jüngsten Sale preisreduzierten Spiele, Editionen und Erweiterungen ist deutlich länger und kann direkt im PlayStation-Store angeschaut werden – beispielsweise in der Webversion. Hier verteilt sich die Übersicht auf unübersichtliche 123 Seiten.

Im PlayStation-Store stehen ebenfalls die Neuzugänge für PS Plus Essential bereit. Der Download der Juli-Spiele ist seit gestern möglich. Welche Games dabei sind, verrät der hier verlinkte Artikel.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren