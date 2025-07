Everwild eingestellt: Xbox-Umstrukturierung trifft auch Rare- Bericht

Es war eines jener Spiele, die nie ganz greifbar schienen. Seit der Ankündigung im Jahr 2019 blieb “Everwild” ein Projekt voller Rätsel, die wohl nicht mehr gelüftet werden. Wie VGC berichtet, wurde „Everwild“ nach mehr als zehn Jahren Entwicklungszeit eingestellt.

Mehrere Quellen bestätigten, dass Rare-Mitarbeiter intern über diese Entscheidung informiert wurden. Die Einstellung von “Everwild” stehe im Zusammenhang mit einer „umfassenderen Umstrukturierung“ beim “Sea of Thieves”-Studio Rare. In diesem Zuge müssten auch Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze fürchten.

Kreative Herausforderungen bei Everwild

„Everwild“ war als magisches Action-Adventure konzipiert, in dem die Spieler als sogenannte „Eternals“ eine friedliche Beziehung zu fantastischen Kreaturen aufbauen sollten, ganz ohne klassische Kämpfe. Das Spiel sollte vor allem durch eine besondere Optik und eine mystische Atmosphäre hervorstechen.

Doch die Entwicklung gestaltete sich schwierig. Laut VGC räumten anonyme Entwickler ein, dass es ihnen schwergefallen sei, eine klare Richtung für den Titel festzulegen, selbst nach einem kürzlichen Neustart des Projekts.

Bereits 2021 wurde das Spiel „von Grund auf neu gestartet“ und unter die Leitung des erfahrenen Rare-Designers Gregg Mayles gestellt, der zuvor an Titeln wie „Donkey Kong Country“, „Banjo-Kazooie“, „Viva Piñata“ und „Sea of Thieves“ gearbeitet hatte.

Phil Spencer äußerte sich Anfang des Jahres noch vorsichtig optimistisch: „Es ist schon eine Weile her. Und wir konnten den Teams Zeit geben, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, was gut ist, und trotzdem unser Portfolio behalten.“ Er sprach von einem Traum, „den Matt (Booty) und ich schon lange haben, und es ist schön, endlich da zu sein.“

Erfolg beruht auf schwierigen Entscheidungen

Auch zu den jüngsten Entlassungen, über die wir am Nachmittag berichteten, nahm Spencer Stellung. In einer internen E-Mail zu den Kürzungen betonte er, dass der Konzern künftig „höhere Agilität und Effektivität“ erreichen wolle.

„Der Erfolg, den wir derzeit erleben, beruht auf schwierigen Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Auch jetzt müssen wir Entscheidungen treffen, um unseren Erfolg in den kommenden Jahren fortzusetzen“, so der Chef von Microsoft Gaming.

Die Maßnahmen bei Microsoft betreffen unter anderem auch ZeniMax Media sowie den Mobile-Entwickler King. Quellen zufolge wurden bei King etwa zehn Prozent der Stellen gestrichen, insgesamt rund 200 Mitarbeiter.

Rare, gegründet 1985, ist bekannt für Klassiker wie „Battletoads“, „Donkey Kong Country“, „GoldenEye 007“ und „Banjo-Kazooie“. Microsoft hatte das Studio 2002 übernommen und seither unter dem Xbox-Banner Spiele wie „Kameo“, „Viva Piñata“, „Kinect Sports“ und „Sea of Thieves“ veröffentlicht.

