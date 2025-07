Firesprite: Neues PS5-Exklusivspiel verspricht „bahnbrechende Story und Atmosphäre“

Das PlayStation Studio Firesprite, das zuletzt für das VR-Spiel „Horizon Call of the Mountain“ verantwortlich war, arbeitet derzeit an einem neuen und PS5-exklusiven Singleplayer-Spiel. Eine Stellenanzeige liefert nun weitere Details zum „ehrgeizigen AAA-Projekt“.

Firesprite ist seit September 2021 Teil der PlayStation Studios. Gegründet wurde der britische VIdeospielentwickler mit Sitz in Liverpool aber schon 2012 von ehemaligen Mitarbeitern von Psygnosis, die maßgeblich an der Ära der ersten PlayStation beteiligt waren und Titel wie „WipEout“, „Destruction Derby“ oder „G-Police“ ablieferten.

Nach der Übernahme durch Sony werkelte Firesprite unter anderem an „The Playroom“ und veröffentlichte mit dem Survival-Horror-Titel „The Persistence“ sein wohl bekanntestes Spiel. Zuletzt war das Studio auch für das VR-Spiel „Horizon Call of the Mountain“ verantwortlich. Im Anschluss widmete sich Firesprite einem neuen Singleplayer-Projekt, das exklusiv für die PS5 erscheinen soll und zu dem nun weitere Details vorliegen.

Neue Details zu Firesprites „ehrgeizigem AAA-Projekt“

Die Details stammen aus einer neuen Stellenanzeige: So ist Firesprite derzeit auf der Suche nach einem Lead Cinematic Producer, also einem leitenden Produzenten für Filmsequenzen. Potenzielle Bewerber sollten „erfahren und engagiert“ sein und über „Erfahrung in der Produktion von Spiel-Filmsequenzen“ verfügen. Zum Aufgabenbereich gehört „die Führung interdisziplinärer Teams, darunter Kamera-, VFX- und Lighting-Artists, Editoren, Cinematic Designer und Animatoren.“

Außerdem gilt es, mit den Designern, Programmierern und Audioteams zusammenzuarbeiten, um die „Filmsequenzen nahtlos in das Gameplay zu integrieren“ und so für ein „hochwertiges narratives Spielerlebnis“ zu sorgen.

Das Spiel, an dem bei Firesprite gearbeitet wird, wird als „ehrgeiziges AAA-Projekt“ beschrieben, das einen „starken Schwerpunkt auf Atmosphäre, Storytelling und die Entscheidungsfreiheit der Spieler“ und in „das Eintauchen in bahnbrechende Bereich der Hardware-Technologien der nächsten Generation“ legt.

Project Heartbreak: Firesprite soll an einem Horror-Spiel arbeiten

Worum es sich bei Firesprites neuestem Projekt genau handelt, ist offiziell bislang noch nicht bekannt. Doch Gerüchten und Hinweisen zufolge handelt es sich um ein Survival-Horror-Spiel und soll intern unter dem Codenamen „Projekt Heartbreak“ geführt werden.

So ging bereits aus einer Stellenanzeige aus dem März 2022 hervor, dass es ich um ein Horror-Abenteuer im Triple-A-Format handelt, das sich auf die Geschichte fokussieren und mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Im August 2024 deutete zumindest der Lebenslauf einer Autorin darauf hin, dass „Project Heartbreak“ auf einer bekannten Marke basieren und keine neue IP darstellen wird.

Gerüchten zufolge könnte es sich um eine Fortsetzung von Supermassive Games’ 2015 veröffentlichten „Until Dawn“ handeln. Dazu würde auch die „verzweigte Erzählung“ und die filmische Ausrichtung passen. Ein Insider berichtete darüber hinaus, dass die Handlung des Spiels auf einer Insel angesiedelt und eine weibliche Figur in den Mittelpunkt rücken soll.

„Until Dawn“ bekam zuletzt ein PS5-Remake spendiert, das von Ballistic Moon entwickelt und im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Allerdings lieferte die Neuauflage nicht den erhofften Erfolg und das Studio musste schließen. Ende April dieses Jahres startete mit „Until Dawn“ außerdem auch eine Filmadaption in den Kinos.

