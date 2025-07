Intergalactic The Heretic Prophet: Stellenanzeige bestätigt – In diesem Bereich setzt Naughty Dog auf KI

Mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ arbeitet Naughty Dog derzeit am nächsten ambitionierten Projekt. Und in einem bestimmten Bereich wird das Entwicklerstudio offenbar auch auf die Hilfe von KI zurückgreifen. Das geht jetzt zumindest aus einer aktuellen Stellenanzeige hervor.

Nachdem Nathan Drake in der „Uncharted“-Reihe auf Schatzsuche ging und Joel und Ellie in „The Last of Us“ in einer postapokalyptischen Welt voller Infizierter überleben mussten, bricht Entwicklerstudio Naughty Dog mit seinem nächsten Werk in neue Gefilde auf: den Weltraum.

So wird „Intergalactic: The Heretic Prophet“ die Spieler in die Rolle der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun versetzen, die auf dem abgelegenen Planeten Sempiria strandet und von dort entkommen muss. Konkrete Details zum Spiel sind bislang rar, doch Game Director Neil Druckmann versprach zuletzt, dass Spieler das bislang mutigste Projekt des Studios erwarten können.

Einen neuen Hinweis zum kommenden Sci-Fi-Abenteuer von Naughty Dog lieferte jetzt aber eine aktuelle Stellenanzeige des Studios, die von Tech4Gamers entdeckt wurde. Demnach werden sich die Entwickler in einem Bereich offenbar auch die Hilfe von KI zunutze machen.

Naughty Dog setzt KI für Dialogsysteme ein

Derzeit ist Naughty Dog auf der Suche nach einem Senior Dialogue Designer für „Intergalactic: The Heretic Prophet“, der in „enger Zusammenarbeit mit Autoren, Animatoren, Designern und Programmierern das Design kreativ weiterentwickeln und das Spielerlebnis verfeinern“ kann. Das Schreiben von Dialogen gehört jedoch nicht zu den Aufgaben. Stattdessen gilt die „Koordinierung und Umsetzung des Dialogs für Folgendes“:

Gameplay/Story-Dialogszenarien

In-Game-Cinematics

KI-gesteuerte Dialogsysteme für NPCs

Markierung nonverbalen Stimmanstrengungen in Animationen

Dabei erscheint vor allem der Punkt „KI-gesteuerte Dialogsysteme für NPCs“ interessant, vor allem vor dem Hintergrund, dass Naughty Dog in der Vergangenheit für seine sorgfältig ausgearbeiteten Dialoge bekannt war. Nun scheint die Künstliche Intelligenz diese Aufgabe zu übernehmen – vermutlich aber nur in bestimmten Bereichen des Spiels.

Im Vergleich zu den vorherigen Werken soll „Intergalactic: The Heretic Prophet“ Berichten zufolge deutlich offener gestaltet sein, was nicht nur auf eine deutlich höhere Anzahl von NPCs hinweisen könnte, sondern vor allem auch auf mögliche Dialogbäume, die den Spielern in den Gesprächen mehr Entscheidungsfreiheit geben würde.

Neil Druckmann über die Vorteile der KI

Wie die Nutzung der KI in „Intergalactic: The Heretic Prophet“ letztendlich aussehen wird, bleibt abzuwarten. Überraschend kommt der Einsatz dieser Technologie allerdings nicht: Neil Druckmann selbst hatte ich erst Ende Mai für die KI ausgesprochen und im Rahmen von Sonys „Creative Entertainment Vision“-Präsentation über die kreativen Möglichkeiten gesprochen.

Die Künstliche Intelligenz sei laut Druckmann eine Entwicklung, die er selbst sehr begrüße: „Wir erleben diese aufregende Verbindung modernster Technologie mit traditionellem Geschichtenerzählen, die uns in eine Zukunft führt, in der es bei verbesserter Wiedergabetreue nicht nur darum geht, Realismus zu erreichen.“

Stattdessen ginge es auch um „das Spektrum von stark stilisierten Bildern zu ultrarealistischen Bildern zu erweitern“, während auch Menschen die technisch weniger versiert sind, mit zugänglichen KI-Tools „ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und nach Herzenslust Welten und Erzählungen erschaffen“ können. Die KI würde aber nicht nur technische Hürden, sondern auch die Kosten reduzieren.

Wann mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ zu rechnen ist, steht bislang noch nicht fest. In Entwicklung befindet sich das Spiel derzeit exklusiv für die PlayStation 5. Doch Bloomberg-Journalist Jason Schreier zufolge sei wohl keine Veröffentlichung vor dem Jahr 2027 zu erwarten.

